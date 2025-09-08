Lunes negro: a cuánto cerró el dólar tras las elecciones en Buenos Aires

Luego de un domingo con derrota para el Gobierno nacional en las elecciones en Buenos Aires, la primera reacción del mercado fue con una estrepitosa suba del dólar oficial. Sin embargo, cerca del cierre, la moneda extranjera bajó considerablemente para llevar un poco de calma.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.365 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $45 respecto del último cierre.

La disparada de la divisa surge luego de que se hayan conocido los resultados de la elección legislativa de la Provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza, al cosechar 46,96% de los votos contra 33,85%, respectivamente.

Esto hizo que durante la rueda de hoy el dólar se ubicara en el techo de la banda cambiaria, tocando los $1.460 durante las primeras horas de la jornada.

A medida que las operaciones en el mercado iban aumentado, la moneda estadounidense fue retrocediendo en su precio y terminó cerrando en la zona de los $1.425, una baja de $35 con relación a la apertura.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.430 y $1.450 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.460.

dólar dólar blue 2.jpg El dólar tuvo su primera reacción luego de las elecciones en Buenos Aires. Shutterstock

Qué pasó con el dólar blue este lunes

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta, con una suba de 1,1% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.408 con un alza de 3,3%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 3,7% hasta $1.434,68, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 3,7% hasta los $1.442,46.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$40.520 millones.