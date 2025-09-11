Acciones y bonos con avances marginales y los ADR trepan 2% en Wall Street

Por tercera rueda consecutiva tras la debacle de los activos el lunes pasado, el índice S&P Merval en la Bolsa porteña sube 0,45%, en una mañana con alzas y bajas en las principales acciones , mientras los ADR en Wall Street suben hasta 2%. Los bonos soberanos en dólares también crecen levemente en una jornada en la que el dólar se despertó.

En el mercado accionario las principales alzas vienen por el lado del despegue de Metrogas, que sube 1,9%, mientras que Transportadora Gas del Norte y Pampa Energía avanzan 1,1%, lo mismo que Transener, y Central Puerto suben 0,8%, en los igual que las acciones de YPF.

Entre las acciones con mayores caídas se cuentan algunas industriales lideradas por Aluar, que retrocede -1,7% y Ternium con caída de -1,5%, seguidos por IRSA, que baja -1,2%, Cresud (-0,7%), Grupo Financiero Galicia (-0,7%) y Banco Supervielle (-0,6%).

Entre los ADR (American Depositary Receipt) que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, paradójicamente se destaca Ternium, con suba de 1,93%, pese a la caída en la bolsa local, mientras que Globant sube 1,84%, Bioceres Crop Solutions 0,97%, Pampa Energía 0,76% y Tenaris 0,73%.

Pero lejos de ser monocolor, el panel de acciones argentinas en Wall Street muestra caídas en varios papeles. Es el caso de IRSA, que cae 2,08%, mientras que Banco Supervielle repite la caída con el mismo porcentaje, Telecom Argentina baja -1,85%, Corporación América -1,54%, y Banco Macro -1,32%.

Los bonos soberanos en dólares, por su parte, muestran subas en los Globales, con el 2046 avanzando 0,4%, el que vence en 2030 un 0,2%, y el 2035 un 0,1%.

Los Bonares, por su parte, tienen resultados mixtos, con el 2041 u el 2029 con avance marginales (0,1%), mientras que Bonar 2038 cae -0,7%.

Dólar para arriba

El dólar, por su parte, tuvo un ligero avance en la mañana del jueves, con el oficial avanzando 0,35% hasta $1390 para la compra y $1440 para la venta, siguiendo la tendencia del mayorista, que sube 0,27% y quedando en $1418 para la compra y $1427 para la venta.