Acciones rebotan más de 5% en la Bolsa local y los bonos siguen con números en verde

Las acciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires , los ADR que cotizan en Wall Street y los bonos argentinos rebotan con fuerza después del derrumbe del último lunes y cierta volatilidad el martes, tras la dura derrota del Gobierno en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de claras compras de oportunidad debido a los bajísimos valores de las empresas argentinas, que en algunos casos perdieron más del 70% de la cotización en lo que va del año, sin que eso implique un correlato con la realidad económica de esas compañías.

Este estado de situación incluye a los bonos argentinos en la jornada en la que el Gobierno se juega una parada difícil en la colocación de letras del Tesoro en pesos con los bancos.

El índice Merval sube al promediar la jornada un 4,2% en pesos y 4,8% en dólares, con acciones que subían hasta 5,7%, especialmente en el sector financiero. El Grupo Financiero Galicia sube 5,4%, Supervielle 4,5%, Banco Macro avanza 4,6%, BBVA 4,3% y Banco de Valores 1,7%.

Por su parte, las acciones de Telecom suben 5,7%, YPF 5,5%, Pampa Energía 5,4%, TGS 4,2%, lo mismo que Transener, mientras que Edenor sube 3,9%, TGN 3,5% e IRSA 3,1%.

Las ADRs subían en la misma línea. Corporación América avanza 6,3%, Banco Macro trepa 5,3% tras un arranque incluso más fuerte que llevó la suba del papel a 8,2%, mientras que Banco Galicia 6,14%, YPF 6,11% y Telecom Argentina 5,96%.

Entre los bonos, las subas llegaban eran generalizadas y llegaban hasta un 2%, como en el caso de AL41D, el Bonar 2041 en dólares, el Global 2035 1,6%, lo mismo que el Bonar 2029 y el Global 2046 1,2% de mejora.