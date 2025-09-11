Cómo se explica la caída del 60% de las acciones de Novo Nordisk, el fabricante de Ozempic que llegó a ser la empresa europea más valiosa

Hace dos años la empresa danesa Novo Nordisk, fabricante de las inyecciones para bajar de peso Ozempic y Wegovy, llegó a convertirse en la firma más valiosa de Europa, destronando al conglomerado de lujo francés LVMH (Louis Vuitton).

Pero en los últimos 12 meses sus acciones han caído un 60%.

La empresa anunció este miércoles que recortará 9.000 empleos, semanas después de advertir que sus beneficios caerán a medida que surjan más medicamentos para bajar de peso de empresas competidoras.

Los despidos representan el 11% de la plantilla de la empresa danesa y suponen el primer paso importante del nuevo director ejecutivo, Mike Doustdar, mientras Novo Nordisk se enfrenta a una creciente presión de otras empresas que también fabrican medicamentos para perder peso, un mercado en rápida expansión.

"Nuestros mercados están evolucionando, especialmente el de la obesidad, ya que se ha vuelto más competitivo y está más orientado al consumidor. Nuestra empresa también debe evolucionar", dijo Doustdar.

La compañía, agregó que se "han incrementado la complejidad y los costos organizativos".

Novo Nordisk afirma que pretende ahorrar US$1.300 millones para finales de 2026, reinvirtiendo el dinero en el desarrollo y la venta de nuevos fármacos.

Por otro lado, el gigante farmaceútico señaló que tomará otras medidas para impulsar el rendimiento de su fuerza laboral.

La firma es conocida por mantener la cultura corporativa danesa enfocada en el equilibrio laboral y personal. Los empleados tienen derecho a más días de vacaciones que otros países, como Estados Unidos, o terminan su jornada laboral más temprano.

A pesar de ser la primera empresa en comercializar Ozempic, algunos ensayos clínicos demostraron que Mounjaro y Zepbound, ambas fabricadas por la farmaceútica estadounidense Eli Lilly, parecen ser más eficaces para bajar de peso que Ozempic y Wegovy.

Además, Novo Nordisk también se ha enfrentado a un aumento del número de medicamentos falsos para bajar de peso, a tal punto que la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta sobre la falsificación de Ozempic.

Ante la caída de sus ventas en Estados Unidos, la firma danesa ha presentado más de 100 demandas en decenas de estados para impedir que otros fabricantes copien sus inyecciones, aunque algunos analistas de mercado afirman que es poco probable que esto tenga un gran impacto.

Y es que EE.UU. es el mayor mercado de vacunas contra la obesidad y se ha convertido en el centro de la batalla entre las farmacéuticas por dominar el negocio de ese tipo de medicamentos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado su apoyo al director ejecutivo de Eli Lilly, Dave Ricks, elogiándolo como un "gran caballero" que ha hecho un "trabajo fantástico".

En mayo, Trump afirmó que Eli Lilly, en particular, no enfrentaría aranceles porque está construyendo nuevas plantas en Estados Unidos.

La dura batalla en el mercado de Estados Unidos

Expertos en el sector farmacéutico citados por Bloomberg, argumentan que algunas de las decisiones que tomó Novo Nordisk sobre su modelo de fabricación de medicamentos han tenido repercusiones en sus resultados comerciales.

Getty Images Wegovy y Ozempic son las dos inyecciones que fabrica la danesa Novo Nordisk.

A diferencia de Eli Lilly, que optó por producir sus medicamentos para bajar de peso mediante procesos químicos rápidos y externalizados a otros fabricantes, Novo Nordisk decidió enfocarse en fabricar sus productos internamente utilizando cultivos de levadura, que han resultado ser más difíciles de producir rápidamente a gran escala.

Otro factor que destacan los analistas es que Novo Nordisk subestimó la gigantesca demanda que tendrían sus inyeciones y cuando se enfrentó al desafío, tuvo que hacer un gran esfuerzo para construir más fábricas, agregan.

Por otro lado, su rival estadounidense comenzó a vender una versión más económica de Zepbound a los pacientes a través de su plataforma de venta directa al consumidor, LillyDirect.

Además de la competencia, la firma tuvo dificultades para cumplir las expectativas que tenía el mercado en relación a CagriSema, una inyección de nueva generación, y respecto al desarrollo de una pastilla contra la obesidad, según han señalado los expertos en el sector farmacéutico.

Sin embargo, Novo Nordisk intenta mejorar su posición de mercado impulsando activamente la aprobación actual de Wegovy como un medicamento para la prevención de accidentes cerebrovasculares e infartos, algo que podría ayudarla a enfrentar las dificultades actuales.

La demanda mundial de los medicamentos contra la obesidad ha aumentado rápidamente en los últimos años, sobre todo después de que los confinamientos por la pandemia obligaran a la gente a quedarse en casa.

¿Cómo funcionan las inyecciones para bajar de peso?

Existen dos grande tipos de medicamentos en el mercado: semaglutida, (comercializada bajo la marca Ozempic o Wegovy) y tirzepatida (comercializada como Mounjaro).

Las inyecciones de semaglutida se utilizan para tratar la diabetes, pero en los últimos años se han vuelto muy populares entre quienes buscan perder peso.

Se administran a través de inyecciones semanales en la parte superior del brazo, el muslo o el abdomen.

Ambos medicamentos actúan como supresores del apetito al imitar una hormona que produce una mayor sensación de saciedad. Mounjaro también afecta el metabolismo y ayuda a regular el equilibrio energético.

Los pacientes generalmente comienzan con una dosis baja, que se aumenta gradualmente hasta alcanzar una dosis de mantenimiento.

Estos medicamentos suelen tener efectos secundarios, como náuseas, estreñimiento y diarrea.

