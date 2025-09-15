El dólar se acerca al límite de la banda y pone en alerta al Banco Central: a cuánto cotiza este lunes

El dólar hoy, lunes 15 de septiembre, se acerca al límite de intervención del Banco Central en $1.470, mientras los bancos y Mercado Pago ya publicaron sus precios de venta. En paralelo, el dólar blue abrió a $1.425, por debajo del oficial.

Tras una semana de máxima tensión cambiaria, marcada por la suba récord del dólar tras las elecciones en Buenos Aires, el mercado financiero sigue en vilo. La gran pregunta es cómo evolucionará la cotización de la moneda estadounidense y qué margen de acción tendrá el Banco Central para frenar una nueva escalada.

Actualmente, el dólar se ubica muy cerca del techo de $1.470 fijado por el Banco Central de la República Argentina. Si llega a ese nivel, la entidad deberá intervenir en el mercado con reservas internacionales, una medida que genera expectativa entre analistas, inversores y ahorristas.

Seguramente durante este lunes, el mercado se encuentre muy activo ya que hay expectativas puestas en la presentación del Presupuesto 2026 que realizará Javier Milei durante la noche en Cadena Nacional.

Dólar blue hoy: precio de apertura del 15 de septiembre En el mercado paralelo, el dólar blue abrirá la jornada en $1.425, un valor que se mantiene por debajo del dólar oficial. La diferencia entre ambas cotizaciones es seguida de cerca por los operadores del mercado y por quienes buscan opciones más accesibles para acceder a la divisa.

Dólar hoy: cotización en bancos este lunes 15 de septiembre Las principales entidades bancarias ya publicaron sus precios de venta del dólar para el inicio de la semana: