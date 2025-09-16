Banco Nación: cómo viajar en avión con un 25% de descuento y en 12 cuotas

Si sos de los que ama recorrer el país y te encanta Argentina, esta promoción sin dudas que está pensada para vos. El Banco Nación , en convenio con otras empresas como Aerolíneas Argentinas, recordaron la vigencia de un jugoso descuento en vuelos, hotelería y mucho más para disfrutar en tu viaje.

Se trata de una promoción que finaliza el próximo 30 de septiembre , por lo que comunicaron que son los últimos días para aprovecharla ya que no se sabe aún si habrá o no una renovación del beneficio.

Uno de los convenios del Banco Nación es con línea directa con Aerolíneas Argentinas en vuelos nacionales. Para viajar por el país rige un beneficio para el pasaje pagando en hasta 6 cuotas sin interés . El pago se tiene que realizar con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del Banco Nación.

Por otro lado, si la compra se hace por Despegar se puede abonar en 6 y 9 cuotas sin interés con tarjetas BNA. Válido únicamente para destinos nacionales.

En el camino gastronómico, dependiendo del destino, puede haber hasta un -25% de descuento con un tope de reintegro de $20.000 por compra. En este aspecto se aconseja verificar los locales adheridos pagando con MODO BNA+.

Mientras que en hotelería y alojamiento, rige un beneficio para pagar en hasta 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito VISA o Mastercard del Banco Nación, a través de MODO BNA+. Lo mismo rige para el alquiler de un vehículo para movilizarse por la ciudad en la que te vas a hospedar.

Finalmente, se puede abonar en 12 cuotas sin interés a través de Viajes BNA con la app de MODO.

Estas promociones tienen una fecha de vencimiento: el último día de septiembre dejarán de estar vigentes. Para conocer más detalles sobre las mismas podés hacer click en el siguiente link y mantenerte al tanto de todas las novedades al respecto.