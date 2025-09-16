Anses y Banco Nación: cómo usar los $20.000 de reintegro en el super

Cuidar el bolsillo es un ejercicio diario. Cada ticket suma y cualquier alivio se agradece. En ese escenario, el Banco Nación habilitó un beneficio concreto para quienes cobran su jubilación o pensión de Anses en la entidad. La propuesta es simple: pagar compras presenciales con la app BNA+ mediante MODO y recibir una devolución del 5%.

El esquema corre de lunes a viernes y tiene fecha de cierre: 30 de septiembre de 2025. No es magia, es organización: bien usado, el reintegro ayuda a estirar la billetera.

El alcance es claro. Acceden jubilados y pensionados de Anses que cobren en una cuenta del Banco Nación . El beneficio es personal y no se puede transferir. La compra debe hacerse en el mostrador, escaneando el QR MODO con la app BNA+ . Sirven tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA y la tarjeta de débito Mastercard del banco. No aplican pagos con otras billeteras ni cargos hechos por fuera del flujo MODO, y tampoco los realizados con saldo directo en cuenta.

Antes de llegar a la caja conviene abrir la app, chequear que la tarjeta esté asociada a BNA+ y confirmar que el comercio acepta QR MODO . Ese minuto previo evita confusiones y dolores de cabeza.

La devolución tiene límites. El tope es de hasta $5.000 por cliente por semana, contada de lunes a domingo , y de hasta $20.000 por mes calendario. El banco considera “cliente” al CUIT del titular; los topes son individuales. Ejemplo rápido: con un 5% de reintegro, para alcanzar el máximo semanal hay que gastar $100.000 en los locales adheridos dentro de la misma semana. Si el gasto es menor, el reembolso será proporcional.

¿Cuándo se acredita? El monto se deposita en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días hábiles desde la compra. Guardar el ticket y la confirmación de la app ayuda a llevar control y, si hace falta, a iniciar un reclamo.

jubilada supermercado La promoción del Banco Nación tiene un tope mensual de 20000 pesos Banco Nación

Dónde usarlo y qué tener en cuenta en esta promo del Banco Nación

La promoción se puede aprovechar en grandes cadenas del canal moderno, en sus locales propios: Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, DIA y Josimar. No corre en franquicias. El pago debe pasar por QR MODO en la línea de cajas; si el comercio no opera con ese código, no habrá devolución. El alcance es nacional y permite sumar ahorro en distintas provincias.

Un consejo útil: consultar en la app BNA+ o en atención al cliente si una sucursal está incluida. Un segundo tip igual de importante: si en la caja inician el cobro por otra pasarela, pedí anular y pedir que lo procesen por BNA+ MODO. Sin ese paso, el beneficio no se activa.

Aprovechar bien la propuesta requiere plan. Distribuir compras a lo largo de la semana, ayuda a acercarse al tope sin pasarse. Combinar el reintegro del BNA con ofertas del súper, cupones o descuentos por día multiplica el ahorro, siempre que el pago final sea con BNA+ MODO. Activar notificaciones en la app permite ver cada movimiento y confirmar el procesamiento del pago.

Tomar una foto del ticket y guardarla junto con el comprobante digital ordena el archivo y acelera cualquier gestión. Si el reintegro no aparece en el plazo previsto, conviene iniciar el reclamo con esos datos a mano. Son detalles simples que evitan perder dinero.

El programa tiene reglas concretas y vale recordarlas. Rige de lunes a viernes, vence el 30 de septiembre de 2025 y es exclusivo para quienes cobran sus haberes de ANSES en el Banco Nación. Funciona únicamente con la app BNA+ MODO y con tarjetas del propio banco. Es para consumo personal. Tiene un tope de $5.000 por semana y de $20.000 por mes por CUIT.

La devolución se acredita en la cuenta del titular dentro de los 30 días hábiles posteriores a la compra. En un contexto de precios altos, ese 5% marca una diferencia. Y eso, para miles de hogares, ya es una buena noticia.