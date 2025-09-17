Banco Nación: estas son las mejores promociones con MODO para miércoles y jueves

Septiembre sin dudas que es el mes de las promociones más jugosas que ha puesto en vidriera el Banco Nación . Estos descuentos o reintegros forman parte de una fidelización con el cliente que busca que el mismo ahorre a la hora de hacer compras esenciales.

En este caso, l os clientes del Banco Nación que cumplan con ciertos requisitos podrán adquirir alimentos y productos para mejorar la vista en ópticas adheridas para lo que queda de la semana.

En muchas oportunidades, aprovechar estos beneficios puede ser muy importante para quienes tengan Banco Nación ya que puede significar un alivio para el bolsillo.

Todos los miércoles, se puede comprar con un 30% de descuento en supermercados y mayoristas de todo el país. La promoción está vigente hasta el 30 de septiembre y es por eso que llaman a utilizar el beneficio antes de que el mismo caduque.

Para poder hacer efectivo el descuento se tiene que pagar con MODO BNA+ desde la app de la entidad bancaria y solamente aplica en compras presenciales. Se deben usar tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BNA. Tope de descuento: hasta $12.000 por cliente por semana.

Desde el Banco Nación recomendaron consultar los locales adheridos para comprar a un precio más barato. También se especificó que los jubilados pueden obtener un 5% de descuento extra.

Por su parte, para poder comprar en ópticas con descuento se puede acceder a un beneficio que reduce el precio de tu compra en un 10%. A esto se le suma la posibilidad de abonar los lentes o cualquier producto en hasta 3 cuotas sin interés.

Cada vez más personas utilizan lentes de aumento Foto: Shutterstock Las ópticas también forman parte de los beneficios del Banco Nación.

Esta promoción está vigente hasta el 30 de septiembre y la recomendación es aprovecharla en estos últimos días porque no hay novedades respecto de si se renovará o no.

Al igual que en los supermercados, se debe abonar con MODO BNA+ y aplica en tus compras con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el BNA. Esta promoción es válida todos los jueves durante el período de vigencia.