El titular de la SIGEN fue citado a declarar por el fraude de US$260 millones a Vicentin

Alejandro Díaz, titular de SIGEN, fue citado por el fraude de US$260 millones en préstamos a Vicentin y le prohibieron salir del país.

El titular de la SIGEN fue llamado a indagatoria por fraude a Vicentin.

Alejandro Fabián Díaz, titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), fue citado a indagatoria por el fraude de 260 millones de dólares relacionado con los préstamos otorgados por el Banco Nación a Vicentin. El juez federal Julián Ercolini lo incluyó entre los 26 imputados y le aplicó inhibición de bienes y prohibición de salida del país.

Díaz asumió al frente de la SIGEN en julio de este año, organismo encargado de garantizar la transparencia del Estado. Su investigación se centra en su desempeño como síndico del Banco Nación entre 2019 y 2021, período en el que se otorgaron los créditos millonarios. Pese a esta causa, el presidente Javier Milei lo designó en un cargo estratégico para el control interno del gobierno. Además, se informa que Díaz sigue percibiendo su salario previo en Nucleoeléctrica, de 14 millones de pesos.

El recorrido del titular de la SIGEN El funcionario tiene una amplia trayectoria en empresas públicas: se desempeñó como síndico en YPF, Aerolíneas Argentinas y Correo Argentino, y desde 2020 ocupaba el cargo de gerente de Auditoría Interna en Nucleoeléctrica Argentina. También mantiene vínculos con Chiqui Tapia y preside la Comisión Fiscalizadora de la AFA.

Entre los citados a indagatoria por Ercolini también se encuentra Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Nación durante la gestión de Federico Sturzenegger, así como Javier González Fraga, expresidente de la entidad en la era macrista, y otros 17 exfuncionarios de la institución.