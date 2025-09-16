El Gobierno inicia la privatización de Nucleoeléctrica, la operadora de las centrales nucleares

El Gobierno Nacional anunció que pone en marcha el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal generadora de energía eléctrica que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II y que es presidida actualmente por el ex jefe de asesores del presidente Javier Milei, Demian Reidel .

El proceso contempla la venta del 44% de las acciones de NASA mediante licitación pública nacional e internacional, por lo que el Estado Nacional conservará el 51% del capital y, con ello, el control accionario de la empresa.

El proyecto incluye un Programa de Propiedad Participada de hasta el 5% del capital social, lo que permitirá la inclusión de los trabajadores en el esquema accionario.

Durante 2023, NASA recibió transferencias de capital no reintegrables por parte del Estado Nacional por un valor de $700 millones (aproximadamente US$ 2 millones a noviembre de ese año), pero desde 2024 las transferencias cesaron.

Inversiones para Atucha I

El proyecto de privatización tiene como objetivo central asegurar los fondos necesarios para proyectos estratégicos como la extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I, que prevé su reingreso al mercado en 2027, y el Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II (ASECG II).

Nucleoeléctrica produce cerca de 1763 Mw para el sistema interconectado nacional y se encarga también de la comercialización en el mercado eléctrico mayorista.