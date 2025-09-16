Acciones y bonos reaccionan con fuertes subas tras el anuncio del Presupuesto 2026
Acciones y bonos suben fuerte al inicio de la jornada, tras el anuncio del proyecto de presupuesto.
Los mercados reaccionaron de forma positiva al anuncio del proyecto de presupuesto 2026 realizado por el presidente Javier Milei.
Aunque aún debe pasar por el Congreso, lo operadores del sistema financiero aprobaron la promesa de superávit fiscal y tanto las acciones como los bonos de deuda argentina suben en el inicio de la jornada.
Te Podría Interesar
El índice Merval arrancó la jornada con un alza del 3%, con acciones que mejoran tras días de caídas. Loma Negra, Metrogas, Central Puerto, Telecom y Byma, son las que más suben.
En tanto, las ADRs en los mercados de Wall Street también suben fuerte. Entre ellos Grupo Galicia que crece un 3,5%.
Las acciones de las empresas argentinas, vienen de varias semanas de caídas, con un derrumbe en los últimos diez días de hasta un 25%. Algunas tienen pérdidas en el año de más del 70%, como en el caso de Comercial del Plata. Esto significa que los papeles argentinos están baratos y es de esperar que ante cualquier viento positivo en los mercados, se recuperen posiciones.
Los bonos en dólares, en tanto, suben en toda la línea, con mejoras de hasta el 3,4% en el AL30.
Entre septiembre y enero la administración nacional afronta vencimientos de deuda en dólares con privados y organismos multilaterales por u$s8.100 millones, de los cuales u$s3.800 millones corresponden a los pagos de Globales y Bonares en enero, u$s3.100 millones a organismos multilaterales y u$s1.200 millones a los Bopreal.