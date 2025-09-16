Acciones y bonos reaccionan con fuertes subas tras el anuncio del Presupuesto 2026

Acciones y bonos suben fuerte al inicio de la jornada, tras el anuncio del proyecto de presupuesto.

Los mercados reaccionaron de forma positiva al anuncio del proyecto de presupuesto 2026 realizado por el presidente Javier Milei.

Aunque aún debe pasar por el Congreso, lo operadores del sistema financiero aprobaron la promesa de superávit fiscal y tanto las acciones como los bonos de deuda argentina suben en el inicio de la jornada.

El índice Merval arrancó la jornada con un alza del 3%, con acciones que mejoran tras días de caídas. Loma Negra, Metrogas, Central Puerto, Telecom y Byma, son las que más suben.

En tanto, las ADRs en los mercados de Wall Street también suben fuerte. Entre ellos Grupo Galicia que crece un 3,5%.

Las acciones de las empresas argentinas, vienen de varias semanas de caídas, con un derrumbe en los últimos diez días de hasta un 25%. Algunas tienen pérdidas en el año de más del 70%, como en el caso de Comercial del Plata. Esto significa que los papeles argentinos están baratos y es de esperar que ante cualquier viento positivo en los mercados, se recuperen posiciones.