En medio del escándalo de los audios de Spagnuolo, el Gobierno insiste con los cambios en la Andis

El Gobierno de Javier Milei propone limpiar la imagen de sus organismos, tras el escándalo de las escuchas. Ante esto, bajo la firma del Presidente se oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como Subdirector Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a través del Decreto N° 601/25, publicado en el Boletín Oficial .

La Andis, creada en 2017 por el Decreto N° 698 y sus modificatorios, funciona como un organismo descentralizado con autarquía económico-financiera y personería jurídica propia en la órbita del Ministerio de Salud .

El decreto de septiembre de 2025 dispuso la intervención de la ANDIS por 180 días corridos , limitando la designación de la doctora Romina Gisele Núñez como Subdirectora Ejecutiva. En ese marco, tras evaluar los antecedentes de Scigliano, el Gobierno resolvió su incorporación al cargo a partir del 10 de septiembre de 2025 .

Durante el viernes por la tarde, la Policía Federal llevó adelante tres operativos simultáneos en el marco de la causa que investiga al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , Diego Spagnuolo , tras la difusión de audios en los que denunciaba supuestos hechos de corrupción durante su gestión.

En medio de los procedimientos judiciales, se confirmó la renuncia de los dos abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes se apartaron de la causa alegando "motivos personales"

Los operativos solicitados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez federal Sebastián Casanello, quien lleva adelante la causa, se realizaron en: el country Altos de Campo Grande, en Pilar, donde reside Spagnuolo; el country El Pato Country Club, en Berazategui; y en una sucursal del Banco Francés en el barrio porteño de Almagro, donde el exfuncionario poseía una caja de seguridad.

El objetivo fue secuestrar dispositivos electrónicos, documentos, dinero e información de interés para la investigación. Sin embargo, en la caja de seguridad bancaria no se encontraron documentos, pero sí 80 mil dólares y 2000 euros en efectivo. Ahora la Justicia buscará determinar si ese dinero estaba declarado en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.