El Gobierno avanza con la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales
El Gobierno avanzará con la apertura de sobres para la concesión de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales. "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Gobierno avanzará el próximo 8 de octubre con la apertura de sobres para la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan distintas provincias del país. El proceso forma parte del plan del Ejecutivo para transferir a manos privadas la operación y el mantenimiento de las principales trazas del país.
Avanzan las privatizaciones
Según dio a conocer Caputo, el próximo mes se conocerán las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.
Para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.AR. "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", enfatizó el ministro.
La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial.
Cuáles son las rutas incluidas en la primera etapa
- La Ruta Nacional 12 une Buenos Aires con Misiones, atravesando Entre Ríos de sur a norte y ciudades como Gualeguay, Nogoyá y Paraná. Se trata de una vía fundamental dentro del corredor bioceánico.
- Por su parte, la Ruta Nacional 14 corre paralela a la RN 12, más al este, y es la principal vía hacia Brasil y Uruguay desde Buenos Aires, pasando por Gualeguaychú, Concordia y Federación.
- La Ruta Nacional 135 conecta la ciudad de Colón (Entre Ríos) con el puente internacional Artigas, que une con Paysandú (Uruguay).
- En cuanto a la Ruta Nacional A015, esta conecta la RN14 con el complejo hidroeléctrico de Salto Grande y el puente internacional hacia Salto (Uruguay). Se trata de un camino estratégico para el intercambio energético y turístico.
- La Ruta Nacional 117 une Paso de los Libres (Corrientes) con el puente internacional Agustín P. Justo – Getúlio Vargas, que conecta con Uruguaiana (Brasil). Forma parte del corredor del litoral.
- Finalmente, la Ruta Nacional 174 corresponde al puente Rosario–Victoria y que conecta Santa Fe con Entre Ríos. Es un paso clave este-oeste, vinculando el litoral con la zona núcleo agrícola.