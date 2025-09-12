El Gobierno avanza con la privatización de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales

El Gobierno avanzará con la apertura de sobres para la concesión de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales. "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Avanzan las privatizaciones Según dio a conocer Caputo, el próximo mes se conocerán las ofertas para la concesión de 741 kilómetros correspondientes a la Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones, conformada por los Tramos Oriental y Conexión que están integrados por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174.

Para los 8.384 kilómetros de rutas nacionales (etapas 2 y 3), en los próximos días se conocerán los pliegos finales para la licitación nacional e internacional mediante la plataforma Contrat.AR. "El sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas", enfatizó el ministro.

La medida fue oficializada este viernes mediante la Resolución 57 de la Secretaría de Transporte publicada en el Boletín Oficial.

luis caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el avance de la privatización de las rutas nacionales. Archivo