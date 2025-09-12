Santiago Caputo está dispuesto a todo y expone a Karina Milei en una escalada autodestructiva

Desde afuera de la Casa Rosada , uno de los pocos dirigentes liberales que tiene La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, se queja. “Nuestros votantes sienten más la camiseta de la libertad que nuestros propios dirigentes.

Adentro del antiguo fuerte colonial de Balcarce 50 en el que hoy funciona el gobierno nacional, lo que escuchan y observan los nuevos y no tan nuevos invitados a la “mesa política” le dan la razón. “Si estos siguen así se la ponen de sombrero… El clima que se respira es insoportable. Si no terminan a las trompadas es porque nadie quiere salir en los diarios”.

“Hasta que la cosa se encerraba en un triángulo, de hierro decían, las tensiones no podían salir. Desde que se armaron las listas, ese celo por no reconocer la pelea terminó y todo lo que se dice se conoce afuera”, agregó la misma fuente.

Hoy a la mañana, un importantísimo dirigente seccional le pidió a este periodista un encuentro, “no vas a perder más de cinco minutos”. Efectivamente, no fue más que eso. Pero bastó para ver imágenes del auto de un familiar directo, que también participa de La Libertad Avanza en un lugar de preponderancia, roto luego de un hurto común a principio del mes pasado.

Sin embargo, este referente, siempre atento a las “casualidades”, le pidió a los especialistas de su empresa que investigaran el vehículo en cuestión. Para confirmación de sus sospechas, en el apoya cabezas del conductor le encontraron un sistema operativo que graba y geolocaliza durante siete días a la persona y al vehículo.

Otra vez micrófonos escondidos. Como denunció Karina Milei que hicieron con ella o como los que provocaron el escándalo de corrupción descripto por Diego Spagnuolo en el caso de ANDIS, en el que involucró a la hermana presidencial y a Eduardo “Lule” Menem, dos enemigos internos de Santiago Caputo.

Para no terminar con las sorpresas, hoy se conoció que Francisco Cerimedo, el dueño de La Derecha Diario, alineado con Caputo, el dueño de la SIDE actual, declaró como testigo y confirmó que escuchó a Spagnuolo cuando dijo lo que dijo.

Dicen que Caputo tiene en su cabeza un cambio total de gabinete, con Guillermo Francos también fuera del poder. ¿Será cierto? Lo que sí parece es que no tiene límites en dejar en claro que El Jefe y todo su séquito no pueden seguir en el gobierno que él ayudó a construir con su estrategia política y comunicacional. https://www.mdzol.com/politica/si-javier-milei-no-invita-nuevo-comer-milanesas-mauricio-macri-no-hay-cambio-creible-n1334896

¿Querrá destruir a Javier Milei al exponer públicamente todo lo que él considera que está mal? ¿Por eso ayer, casi en cadena nacional, los medios y periodistas que tienen conexión con la Casa Rosada dijeron que él renunciaba? Esperaba un operativo clamor. El antecedente más reciente es el de Carlos Chacho Alvarez, quien denunció la corrupción en su propio gobierno. Él, vicepresidente en aquel entonces, terminó en el bar Varela Varelita, esperando una multitud que nunca llegó. Meses después, el gobierno de Fernando De la Rúa terminó.

La desconfianza reina y domina. Todos son rivales, kirchneristas o “topos” puestos por Sergio Massa. Patricia Bullrich, el martes, hizo volar por el aire al recientemente designado Director de la Agencia de Seguridad Vial, Nicolas Dapena. Ahora las miradas están dirigidas al presidente del Correo Argentino, Camilo Baldini. Todo vale en la guerra por un lugar en el hipotético futuro poder.