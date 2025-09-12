Cuadernos: esto dijo la fiscal sobre la oferta de los empresarios de pagar para no ir a juicio

Los acusados en la causa plantearon ofertar una suma de dinero en pesos para no tener que sentarse en el banquillo. La fiscal Fabiana León se opuso. "No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”, dijo

La causa de los cuadernos sumó un nuevo capítulo este viernes al conocerse primero la intención de los empresarios procesados de pagar con sus embargos para evitar sentarse en el juicio, opción que fue rechazada por la fiscal Fabiana León quien dijo que no está dispuesta a que puedan comprar su impunidad: "No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado”, señaló para dar por tierra con la posibilidad de un pago para quedar fuera de la causa que investiga una presunta red de corrupción montada durante las primeras gestiones kirchneristas para desviar dineros públicos.

Los empresarios habían propuesto a través de sus abogados defensores pagar la suma de dinero que implica levantar sus embargos para no tener que sentarse en el banquillo de los acusados al momento del juicio por la causa Cuadernos. Los defensores de empresarios, financistas y exfuncionarios procesados en la causa Cuadernos habían ratificado este viernes los ofrecimientos de reparación económica para evitar ir a juicio y dijeron estar dispuestos a pagar el monto de sus embargos actualizado y entregar bienes como un departamento en Miami o un yate.

Este ofrecimiento fue hecho durante la audiencia virtual realizada en la mañana de este viernes en la que los acusados del pago de sobornos y prebendas dieron su propuesta. Una hora después de lo previsto, pasadas las 10 de este viernes, el Tribunal Oral Federal 7 escuchó las propuestas, entre ellas la de la defensa del financista arrepentido Ernesto Clarens, quien ofreció un departamento y un yate en Miami valuados en un millón y medio de dólares que ya están embargados en la causa.

Causa cuadernos

Los argumentos de la fiscal Pero luego de esta presentación la fiscal del caso Fabiana León dio su parecer y rechazó esta posibilidad. León sostuvo que en caso de recibir el pago el mensaje sería “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”. La fiscal distinguió entre la reparación integral y la suspensión del juicio a prueba el cual contempla un estándar más flexible. Subrayó que, en el caso de delitos de corrupción, el daño no es patrimonializable ni puede ser objeto de transacción, ya que afecta la confianza pública y la legitimidad del Estado.