Causa Cuadernos: Cristina Kirchner declarará este martes de forma presencial

La expresidenta deberá presentarse a las 9:00 en los tribunales federales tras el rechazo de los pedidos de nulidad.

La agenda judicial argentina vivirá una jornada de alta tensión este martes 17 de marzo. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá prestar declaración indagatoria de manera presencial en el marco de la denominada "Causa Cuadernos". La cita está programada para las 9:00 horas en el salón Auditorium del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 (TOF 7).

Rechazo a los pedidos de nulidad La comparecencia de la exmandataria se produce luego de que la Justicia rechazara los planteos de nulidad presentados por su defensa y la de otros imputados, entre ellos el exministro de Planificación Julio De Vido. Los abogados defensores habían argumentado la existencia de irregularidades graves en la instrucción de la causa y pusieron en duda la veracidad de los testimonios brindados por los imputados colaboradores, conocidos como "arrepentidos".

La estrategia de la defensa: "Pruebas manipuladas" Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, ratificó su postura crítica hacia la evidencia central del caso. Según el letrado, los cuadernos que originaron la investigación “fueron manipulados” y carecen de valor probatorio.

CRISTINA KIRCHNER 3 EFE Asimismo, Beraldi insistió en que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron obtenidas bajo coacción: "Las declaraciones fueron realizadas bajo extorsión, por lo que no deberían formar parte de las evidencias del caso", señaló la defensa.

El tribunal y el foco de la investigación El TOF 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, es el organismo responsable de juzgar la presunta existencia de una red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.