Peronismo se escribe sin K: el desafío de un sector y la resistencia de una familia (cada día más chica)

Una vez más, distintos dirigentes del peronismo se organizan con la intención de dar una vuelta de página y que el apellido Kirchner quede relegado a un capítulo de la historia de este movimiento octogenario. La particularidad de este caso, a diferencia del período 2015-2019, es que Cristina Fernández de Kirchner no puede participar de las elecciones. Es decir, no puede hacer valer su figura, la que más votos de la oposición tracciona.

En ese contexto, y a 540 días de las próximas elecciones presidenciales en Argentina, es de esperar que florezcan múltiples tribus dentro del peronismo con distintos objetivos. Algo de esto se vio el viernes 1 de mayo en Parque Norte, en un encuentro de militantes de todo el país organizado por Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

En ninguno de los discursos importantes se habló de la figura de Cristina Kirchner ni de su proscripción. En cambio, Michel se encargó de venerar "el equilibrio fiscal" y el "ordenamiento de la macro" del gobierno de Javier Milei, al que simplemente tildó de "trucho" a la hora de esbozar una crítica.

El objetivo de este encuentro fue comenzar a diagramar un plan de gobierno federal para un futuro gobierno peronista. Se buscó que no hubiera representación de ninguno de los postulantes en la carrera presidencial. "La interna entre Kicillof y La Cámpora es muy del AMBA, y está complicando la generación de un proyecto federal que incluya a las provincias, pero que tenga una proyección nacional, no como quiere Javier Milei que le dice a las provincias que se arreglen por su cuenta", señaló uno de los peronistas cercanos a Cristina Kirchner que participó del encuentro.

Sin embargo, solo con ver los principales dirigentes que convocaron a este encuentro se percibe un alineamiento con el gobernador Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro. En eso trabajan Tolosa Paz, Olmos, pero también los dirigentes del Movimiento Evita que estuvieron presentes, Jorge Sola y Cristian Jerónimo de la CGT y el intendente de Pilar, Federico Achaval.

Guillermo Michel levanta su perfil y se distancia de Sergio Massa

En ese puñado de dirigentes está uno de los más zigzagueantes del último tiempo: Guillermo Michel. El entrerriano que creció bajo el ala de Sergio Massa al punto tal de ser el titular de la AFIP durante la gestión del tigrense en el Palacio de Hacienda. Fue uno de los candidatos peronistas a diputado nacional en las elecciones de 2025, en medio de una interna provincial. Después de la crisis que generó el corrimiento de Gustavo Bordet, la corrupción de Sergio Urribarri y Edgardo Kueider, se posiciona como uno de los referentes del partido en la provincia que gobierna Rogelio Frigerio, con quien tiene una muy buena relación personal.

Michel comienza a tomar distancia del Frente Renovador. Nadie del partido de Sergio Massa lo acompañó en este acto que organizó y ya casi que no lo consideran parte. Sus movimientos en Diputados lo acercan mucho más a dirigentes como Miguel Pichetto o Nicolás Massot que a Máximo Kirchner. Tanto es así que no le tiembla el pulso a la hora de destacar el equilibrio fiscal.

Embed - Guillermo Michel en Parque Norte

"Creemos en el superávit de Néstor Kirchner, con la economía creciendo. No en el superávit trucho de Javier Milei", señaló Michel sin poner demasiado énfasis en el ajuste y el recorte que tuvo que hacer la administración de Milei para llegar a esas cuentas. Y para dejar en claro que la letra K no será predominante en la etapa del justicialismo que apunta a construir, remarcó: "Vamos a un peronismo amplio que represente a todos los sectores". Todo eso bajo la mirada asistidora y los aplausos de Tolosa Paz.

El peronismo rumbo al Congreso Nacional

La contienda federal del peronismo tendrá un nuevo capítulo el 19 de mayo. Ese día se reunirá el Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) en la sede de Matheu —no lo harán en el club Ferro Carril Oeste como las últimas veces— con los congresales de todo el país. El partido se encamina al reordenamiento en Salta y Jujuy, donde está intervenido. La fecha para la elección será el 25 de octubre. Pero antes se debe poner en marcha la organización de los comicios, el armado de los frentes y la actualización de los padrones.

Todo esto lo seguirá con atención Gustavo Sáenz. El gobernador de Salta que juega por fuera del PJ tiene intereses directos en el partido. Al punto tal que el nuevo interventor en Jujuy, Ricardo Villada, fue ministro en su gobierno. Allí jugará fuerte Carolina Moisés. La senadora nacional es otra de las figuras interesadas en borrar la letra K del peronismo. Del otro lado, la camporista Leila Chaher buscará dar la batalla interna, con un perfil kirchnerista y anti Milei. En esto último tomará ventaja contra Moisés, que como senadora nacional votó a favor del RIGI y de la Ley de Glaciares.

Carolina Moisés X

En Salta, el interventor Pablo Kosiner es uno de los dirigentes que en el último tiempo se acercó junto con Juan Manuel Urtubey a Cristina Kirchner. Allí también sospechan que Sáenz buscará meter la cuchara, aunque reconocen que "será un proceso más sencillo".

La crisis alimantaria revive la guerra contra Axel Kicillof

Esta semana la guerra entre Axel Kicillof y La Cámpora reabrirá un capítulo que comenzó hace dos semanas. A partir del lunes, la provincia de Buenos Aires dejará de entregar una ayuda alimentaria a más de dos millones de personas que eran parte del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). Se trata de un programa social que comenzó en 2020 con la pandemia.

Los recursos de Nación a la provincia de Buenos Aires se derrumbaron desde que asumió Javier Milei. Las partidas para la Cooperación y Asistencia Técnica a Municipios cayeron un 97% y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires dejó de existir. El dinero que Nación transfiere en puntos de coparticipación es cada vez menor, ya que cae la recaudación en todo el país. Entre todas las partidas que la Casa Rosada le recortó a Axel Kicillof más la caída de la recaudación, en la Gobernación aseguran que perdieron $23 billones desde que asumió Javier Milei.

Katopodis Gabriel Katopodis Agustín Tubio / MDZ

El ministro de Economía bonaerense ya le avisó a los 135 municipios que "no hay plata". En el directorio del Banco Provincia analizan la toma de un nuevo crédito para financiar la gestión. En ese contexto, se dejará de entregar este bolsón de alimentos que incluye arroz, aceite, leche, levadura, arvejas, harina y tomate triturado.

Se espera que este tema vuelva a generar rispideces entre el gobernador y La Cámpora, que retomará el proyecto de ley del senador provincial Mario Ishii que declara la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Se trata de algo más declarativo que de ejecución real, porque no están ni los fondos ni los votos para llevar a cabo la propuesta del hombre de José C. Paz, promovida por La Cámpora.

Mientras tanto, los ministros bonaerenses Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo Social) seguirán reuniendo a los intendentes afines para llevarle el reclamo al Ministerio de Capital Humano. Sandra Pettovello ya decidió que no los recibirá en persona. Pero sí con un cartel que dice "Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben".