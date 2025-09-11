Terremoto en el Gobierno: uno de los integrantes del triángulo de hierro podría eyectarse antes de octubre

Santiago Caputo , asesor estrella y uno de los hombres de mayor influencia en el presidente Javier Milei , volvió a quedar en el centro de la escena política. Según trascendió, el estratega estaría evaluando dar un paso al costado antes de las elecciones legislativas de octubre, en medio de una creciente interna en La Libertad Avanza .

El punto de fricción radica en la conducción del armado electoral: Santiago Caputo no comparte que Eduardo "Lule" Menem , Martín Menem y Sebastián Pareja continúen al frente de la estrategia rumbo a los comicios donde se renovarán bancas en el Congreso.

No es la primera vez que Santiago Caputo piensa en retirarse del "triángulo de hierro" que integra junto a Milei y su hermana Karina. Tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, ya había deslizado la posibilidad de alejarse, aunque en ese momento fue convencido de seguir acompañando al oficialismo.

La situación se tensó aún más en los últimos días, cuando un sector de la tropa libertaria, encabezado por el Gordo Dan , utilizó las redes sociales para reclamar la salida de Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja de la mesa de decisiones.

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dar un paso al costado en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei. Por los 47 millones de argentinos y por el futuro de los que aún no nacieron", expresó el Gordo Dan en sus redes luego de que desde La Libertad Avanza mostraran la mesa nacional, donde a Santiago Caputo no se lo ve con buen gesto.

Mesa política Manuel Adorni, Martín Menem, Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Santiago Caputo: la nueva mesa política nacional de Javier Milei. X (@LLibertadAvanza)

El mensaje generó repercusiones inmediatas en el círculo político libertario, donde persisten disputas internas respecto al rol de los principales armadores del espacio. Mientras Javier Milei insiste en consolidar la cohesión de su fuerza, las críticas públicas exhiben la fragilidad de algunos equilibrios internos.

Otro de los que canalizó su malestar fue Esteban Glavinich, a quién se le atribuye el dominio de la cuenta Traductor Te Ama en X. "Cuando los más fieles y leales te hacen un llamado de atención es en serio", dijo en referencia a la publicación de Parisini, y a la ola de críticas que los libertarios lanzaron este martes con la consigna #MileiEscuchanos, que se volvió tendencia.

"Cuando los chupapijas que hasta el 10 de diciembre de 2023 estaban con el equipo rival y desde ese día te dicen 'Sí general' aplauden cuando los fieles te alzan la voz es que tenes al topo adentro del gobierno para destruirte a vos mismo", remarcó y cerró: "Te tenés que desparasitar".