Santiago Caputo busca refuerzos del PRO para voltear a Pareja, que lanza "Los Inquebrantables" para resistir los ataques

La interna libertaria no da tregua y el asesor presidencial Santiago Caputo busca refuerzos en el PRO para avanzar sobre Sebastián Pareja , principal armador bonaerense de Karina Milei que quedó en la mira tras la abultada derrota del domingo. Para contener la avanzada, el alfil karinista juntó a sus dirigentes de confianza y lanzó la línea interna "Los Inquebrantables".

Luego de la caída en la provincia de Buenos Aires , que ameritó claros pases de factura entre la cúpula libertaria, Caputo recibió esta semana a dirigentes de diferentes colores en las oficinas de Reconquista 40 con el objetivo de reunir fuerzas y ganarle la posición a Pareja, que fue ratificado en su lugar al frente de la mesa bonaerense.

Pese al fracaso de La Libertad Avanza , el armador logró meter 12 hombres propios en la Legislatura bonaerense , lo que lo posicionó como una de las figuras de mayor peso dentro del ecosistema opositor en la Provincia. Eso explica tal vez su permanencia al frente de la campaña de cara a octubre, donde no figura por ningún lado el titular del bloque libertario en la Legislatura, Agustín Romo, un leal de Santiago Caputo que cada vez está más corrido de la toma de decisiones.

Quien sí entró en la nueva mesa fue el recién electo Maximiliano Bondarenko , cara de la derrota libertaria en la tercera sección electoral y que además fue muy cuestionado por Las Fuerzas del Cielo por admitir en una entrevista radial tras la derrota que su madre jubilada no llegaba a fin de mes.

En ese marco, Caputo busca persuadir a Karina para correr a Pareja de su lugar al frente de la mesa bonaerense, y por eso en sus oficinas se aparecieron dirigentes amarillos, radicales y del peronismo, interesados por el rumbo del Gobierno . El PRO , por ejemplo, no se juega poco en las próximas elecciones, donde en la provincia de Buenos Aires pondrá en juego las bancas de Diego Santilli, Alejandro Finocchiario y Florencia de Sensi .

La resistencia de Sebastián Pareja y "Los Inquebrantables"

Sin embargo, desde el Parejismo salieron con los tapones de punta con una dura advertencia: "El que busca ensuciarnos, será duramente ajusticiado". La amenaza la escribió en sus redes sociales Luis Ontiveros, mano derecha de Pareja y su armador en La Matanza. Allí también dio a conocer el nuevo nombre de la agrupación interna: Los Inquebrantables.

El picante mensaje del dirigente, que a partir de diciembre será uno de los 12 legisladores parejistas, fue acompañado de una publicación de la cuenta de La Libertad Avanza La Matanza que rezaba: "Leales, Convencidos y Organizados para Defender Al Jefe Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja. Nuestras Autoridades partidarias. Nuestro partido político no será manchado por operaciones que buscan destruir el Proyecto de Gobierno que lleva Javier Milei".

Siguen los cruces en las redes

Quien se sumó al cruce de indirectas por redes sociales en medio de la interna fue Ramón 'Nene' Vera, el hombre fuerte de Pareja en la primera sección electoral y responsable del acto de Javier Milei en Moreno. El diputado provincial de origen peronista compartió una foto donde se lo ve tomando un vino en Mendoza junto con la frase: "Un hombre silencioso con un plan es más peligroso que un hombre ruidoso sin un plan".

La críptica historia de Ramón 'El Nene' Vera en medio de la furiosa interna de La Libertad Avanza.

En paralelo, el vocero de Pareja en San Vicente, Javier Wiles, cruzó con nombre y apellido a la agrupación referenciada en Santiago Caputo. "¿'Las Fuerzas del Cielo'? Un grupo de mercenarios dispuestos a destruir a La Libertad Avanza con tal de cobrarse facturas pendientes con los armadores que eligieron tanto Javier como Karina. ¡NO PODRÁN! ¡FUERA DE LLA!", publicó.