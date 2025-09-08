Tras los cuestionamientos internos, Pareja defendió a Bondarenko: "Las críticas atentan contra la gente que eligió Milei"

Tras ser ratificado por Karina Milei, el armador bonaerense apuntó contra los sectores libertarios que salieron al cruce de los dichos del electo legislador bonaerense, quien aseguró que su madre "no llega a fin de mes".

Luego de horas de turbulencias internas tras la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno ratificó a sus principales dirigentes y anunció la ampliación de mesas políticas a nivel nacional y bonaerense. A su vez, se ratificó al karinista Sebastián Pareja como el principal armador en el territorio, a pesar de las duras críticas de los sectores del Gobierno que responden a Santiago Caputo, quienes lo acusan de ser uno de los responsables del duro traspié de este domingo.

Ese escenario de conflicto de larga data, que solo se agudizó en estas horas, se materializó con los dichos durante este lunes de Maximiliano Bondarenko, quien fue el principal candidato a legislador bonaerense en estos comicios por la Tercera Sección Electoral.

“Una parte de los argentinos nos dicen que abramos los ojos”, recalcó el excomisario, quien recalcó la necesidad de cambios en el rumbo económico. “Todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes. Todo tiene que ver”, afirmó, en diálogo con CNN Radio.

Producto de estas declaraciones, la tropa digital que comanda el asesor presidencial fueron lapidarios con el electo legislador. "El flamante diputado electo por la Libertad Avanza Maximiliano Bondarenko le suelta la mano a Milei y le atribuye la derrota electoral al plan económico del equipo que destruyó la inflación en la Argentina UN DÍA DESPUÉS DE LA ELECCIÓN", escribió el influencer "Gordo Dan", uno de los referentes de esta facción libertaria.

Tras horas de asedió interno, el armador Sebastián Pareja lo respaldó y dijo que quienes lo cuestionan "atentan contra la gente que eligió el presidente". "Por supuesto, está ratificado. Hay que ver la entrevista, es muy larga, digo, se sacan partes que no tienen que ver con una