Sebastián Pareja reconoció la derrota y habló del inicio de "una segunda etapa": "Tenemos autocrítica"
El armador de La Libertad Avanza en la Provincia, Sebastián Pareja, dio un discurso desde el búnker de La Libertad Avanza tras la amplia victoria del peronismo.
Sebastián Pareja dio un discurso en el búnker de La Libertad Avanza luego de que se conociera la derrota en las elecciones en Buenos Aires. El armador designado por Karina Milei dijo: "Tenemos autocrítica. Hay realidades en 8 secciones electorales distintas y se han cometido algunos errores".
Noticia en desarrollo...