Ganadores y perdedores de una elección trascendente: Axel Kicillof empoderado, Karina Milei en el sótano

Axel Kicillof . Es el gran ganador de la elección. Decidió desdoblar las elecciones, resistiendo la presión del kirchnerismo duro y de la propia Cristina Fernández de Kirchner. Mantuvo su postura, se cargó la estrategia al hombro y logró una victoria contundente que lo posiciona dentro del peronismo y por sobre otras figuras, como Máximo Kirchner. El triunfo lo consolida como líder dentro de la áspera interna bonaerense y a nivel nacional. ¿Puede ser candidato a Presidente? Con Cristina alejada de cualquier pelea y con un proceso de renovación lento y sin figuras, Axel Kicillof queda posicionado. Claro, enfrente tendrá también la “maldición” de la Provincia, pues ningún gobernador de ese distrito fue electo presidente: Duhalde fue elegido por la Asamblea Legislativa y se acarrean las derrotas de Antonio Cafiero y Daniel Scioli.

Karina Milei . Es una de las grandes derrotadas de la elección y genera un alerta para la La Libertad Avanza de cara a la elección nacional de octubre. “El Jefe” fue la principal protagonista del armado electoral de LLA. Su estrategia era teñir todo de violeta e imponer condiciones leoninas a los partidos aliados. En la provincia de Buenos Aires esa impronta fracasó estrepitosamente.

Santiago Caputo . El operador presidencial termina disfrutando de la derrota amiga. Había sido uno de los perdedores del armado político como consecuencia del avance arrasador de Carina Milei. La derrota lo deja con un sabor dulce en medio de la dura interna libertaria.

Sebastián Pareja . El armador de LLA avanza es otro de los derrotados. Como mano derecha de Carina y candidato a diputado nacional, es uno de los artífices de la estrategia electoral que llevó a la derrota al frente que lidera Javier Milei.

Javier Milei . El presidente sufrió una dura derrota en el principal distrito electoral del país. El Presidente delegó el armado político en su hermana, pero las consecuencias las sufrirá él. Aunque son elecciones provinciales, la magnitud de la Provincia de Buenos Aires trasciende esas fronteras. El principal temor es la inercia política que puede tener hacia octubre y también las consecuencias económicas inmediatas. El “efecto PASO” que querían evitar suspendiendo esa instancia, puede llegar con las elecciones de Buenos Aires.

Los Menem. Lule y Martín Menem llevaron el apellido del expresidente de nuevo a los primeros planos políticos. Pero en poco tiempo ayudaron a desgastar la imagen del actual mandatario, Javier Milei. Las sospechas de corrupción, las torpezas políticas internas y otras viscosas maniobras políticas fueron perjudiciales para la imagen de LLA y el Presidente. Son perdedores de la elección y grandes colaboradores de la derrota.

Diego Valenzuela. El intendente de Tres de Febrero es otro gran derrotado. Dio el salto a La Libertad Avanza y perdió en la sección electoral, aunque en su municipio ganó. Con esto se le complica el sueño de ser gobernador de Buenos Aires. Perdió por gran margen en la primera sección electoral.

Cristina Fernández de Kirchner. Aunque la expresidenta festeja, su sector quedó golpeado dentro de la interna peronista. Había tenido una dura lucha con Axel que amenazó con romper todo. En medio de una catarata de malas noticias para Cristina, el éxito de su ex "hijo político" es motivo de festejo. Sin embargo en empoderamiento del Gobernador de Buenos Aires va en detrimento de muchos de sus aliados.

Julio Alak. El veterano intendente de La Plata es uno de los grandes ganadores. Con una lista en la que se mezclaron candidatos propios con los del gobernador, La Cámpora y el massismo, lograron una importante diferencia. En la ciudad de las diagonales ya hay una idea instalada: que Alak apunte a ser el sucesor de Kicillof en la Provincia.

Los radicales de Somos Buenos Aires. Solo tuvieron un desempeño bueno en dos secciones. Después, hicieron agua en todo el resto.

El “comisario” Maximiliano Bondarenko. El expolicía elegido por La Libertad Avanza tuvo un rotundo fracaso. O no supo encarnar los reclamos por la inseguridad, o el tema no es relevante.

El libertario ganador. En la sexta sección electoral, el gran ganador fue Oscar Liberman y se posiciona para las elecciones ejecutivas de Bahía Blanca.

Guillermo Montenegro. El intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) es uno de los ganadores, pues sostuvo el caudal de votos en ese importante distrito. Montenegro suena como funcionario nacional en el gobierno de Javier Milei y también gana protagonismo para un futuro armado político superior en la Provincia, más aún con el desgaste que sufieron los libertarios y dirigentes del Pro.

Somos Buenos Aires. El frente armado por peronistas, radicales y otras fuerzas políticas que buscaba “romper la polarización” tuvo un pobre desempeño, aún con aparato propio y figuras conocidas. La elección en general estuvo polarizada y el sector que buscaba apuntalarse de cara a octubre, tuvo un magro 5% de los votos.

El Pro. El partido fundado por Mauricio Macri quedó debilitado. Fue como furgón de cola de La Libertad Avanza y carga la derrota sobre sus espaldas.

La baja participación. La participación era una de las grandes dudas. La cantidad de votantes fue baja: participó el 62,57% de los empadronados. Si bien estuvo por encima de lo ocurrido en otros distritos, es un porcentaje bajo.