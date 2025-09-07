El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner en el búnker de Axel Kicillof en La Plata

La expresidenta mandó un mensaje a través de un audio que se reprodujo minutos antes del discurso de Kicillof.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apareció con un mensaje por audio en los festejos del búnker de Fuerza Patria en La Plata. Minutos antes de que el gobernador Axel Kicillof tomara la palabra, los parlantes reprodujeron las palabras de la expresidenta.

“Decidieron ponerle un límite al presidente, que no parece comprender que debe gobernar para todos: a los que lo votaron y a los que no lo hicieron", señaló Cristina Kirchner, desde San José 1111, acompañada por su hijo Máximo Kirchner.

En ese mismo sentido, insistió: " "Espero que este pronunciamiento popular le permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la forma en la que lo hace".

"El presidente tiene la responsabilidad de escuchar al pueblo de la provincia", sumó la expresidenta en su breve mensaje. Además, remarcó que "este es un triunfo que nos llena de orgullo pero también de responsabilidad". Al cierre de su mensaje, la expresidenta saludó a Kicillof, a Massa y Máximo Kirchner, que estaba con ella en San José 1111.