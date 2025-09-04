El chiste de Mario Pergolini sobre Cristina Fernández de Kirchner que dejó a todos incómodos y en silencio total

En la emisión del miércoles de Otro día perdido , se hizo foco en uno de los últimos posteos de Cristina Fernández de Kirchner en X (anteriormente Twitter), donde criticó duramente la gestión económica de Javier Milei.

"¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal! Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos…", comienza diciendo la publicación de la expresidenta.

"Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)...Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)… Chau al crédito bancario. ¿Supongo que sabés que el descubierto de cuenta corriente está casi al 100% de costo financiero total, no? O sea... sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES", continúa el posteo.

Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son! Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares. En fin…", añadió Cristina.

Esto fue lo que dijo Mario Pergolini en Otro día perdido sobre Cristina Fernández de Kirchner

"P/D1: Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!. P/D2: ¡Ah… me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada… queridos amigos y amigas!", cerró diciendo Fernández de Kirchner.

Mario Pergolini reaccionó durante el programa con humor e ironía: "Le dijo pelotu**, lo chicaneó. Creo que estamos a dos tweets de que empiece a tumbear jerga tumbera, Cristina. 'Eh, loro, fijate la economía'". El periodista también bromeó: "Yo sé que está en su casa y que no está en una cárcel común, pero creo que le está agarrando lo tumbero. Creo que la llamaron para hacer En El Barro 2".

Incluso fue más lejos con su humor negro: "Me imagino además a Cristina twiteando esto mientras afila un cepillo de dientes para clavárselo a alguien, súper comprometida con su papel de presa". La reacción en el estudio, sin embargo, fue de incomodidad total: nadie se rió y todos se quedaron en silencio ante la crudeza de las palabras. Al ver la situación, Pergolini comentó: "¿Es mucho? Sí, es mucho, me parece que es mucho".