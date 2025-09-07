"Saludos cordiales desde San José 1111": el filoso mensaje de CFK a Milei tras la victoria en Buenos Aires

La expresidenta, arengada por la militancia presente en el barrio de Constitución, le envió un duro mensaje a Javier Milei tras la aplastante victoria del peronismo en la provincia de Buenos Aires.

En una aparición cronometrada, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje de festejo por la victoria del peronismo en la provincia exactamente a las 21:00, minuto en que se levantó la veda electoral. El tuit, que celebra la dura derrota de LLA, apuntó directo al Presidente: "¿Viste Milei?...".

CFK enumeró las causas del triunfo peronista, vinculando la economía con los escándalos de corrupción. "Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más'... no es gratis". El mensaje más duro conectó el escándalo ANDIS con el "3%" que marcó la jornada: "Señalar... a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

¿Viste Milei?...



Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis.



Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.



Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 8, 2025

La expresidenta también festejó la derrota adjudicándola al bolsillo de la gente: "Mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas".