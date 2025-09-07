Sebastián Pareja pidió cautela y celebró el despliegue de La Libertad Avanza en Buenos Aires

En una jornada electoral en la provincia de Buenos Aires , el armador del espacio de La Libertad Avanza , Sebastián Pareja , manifestó su orgullo por el despliegue que desarrolló su espacio y se limitó a afirmar que se encuentran esperando los resultados de la elección.

“Estamos muy contentos por lo que hemos hecho: hemos crecido, hemos puesto a consideración del bonaerense 2.717 candidatos en todos los distritos y de todas las categorías", explicó el armador de La Libertad Avanza y mano derecha de Karina Milei, "pusimos hoy para cuidar el voto del bonaerense 45.717 fiscales, con lo cual La Libertad avanza en la provincia de Buenos Aires”, señaló Pareja.

El dirigente remarcó que, al momento del cierre de los comicios, aún había ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en algunos establecimientos, por lo que consideró prematuro anticipar definiciones: “Vamos a esperar un poco los primeros cómputos para saber a dónde se ha decidido la ciudadanía de Buenos Aires”.

Pareja apuntó contra "la vieja política" en las elecciones

Consultado sobre las elecciones, expresó que la evaluación es positiva “más allá de los tropiezos de la vieja política, donde siempre se intenta engañar al electorado, con los colores de la boleta, romper boletas o robarlas”.

En ese sentido, subrayó que el despliegue de fiscales a lo largo de la provincia permitió resguardar el proceso y transmitir seguridad a los votantes, ya que “el hecho de que hayamos puesto en la cancha 45 mil fiscales hace que uno por lo menos se sienta más respaldado y que el bonaerense sepa que La Libertad Avanza se está preparando para gobernar la provincia”, sentenció el armador violeta.

En cuanto a la presencia del presidente Javier Milei en el búnker partidario, Pareja negó tener información y aclaró que se encontraba abocado al cierre electoral.