Sebastián Pareja minimizó el impacto del escándalo en Andis en las elecciones: "Trabajamos para la gente"

En medio del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad, se llevan a cabo las elecciones en Buenos Aires y Sebastián Pareja habló al respecto tras votar.

El armador bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, votó hoy en el Colegio Modelo de Lomas de Zamora y restó importancia al posible efecto del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre el resultado de las elecciones en Buenos Aires. El candidato a diputado nacional afirmó que su partido trabaja "para la gente" y no se basa en mediciones de este tipo.

"Esperamos que este proceso que comenzó en 2023 se consolide en 2027", expresó Pareja. Además, remarcó la importancia de la participación ciudadana, diciendo que "lo ideal sería que todos vayan a votar", y destacó que LLA presenta candidaturas en los 135 municipios de la provincia.