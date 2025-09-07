Dura declaración de Máximo Kirchner en las elecciones: "Me preocupa más lo que hace Luis Caputo que la hermana del presidente"

El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner , votó en La Plata en el marco de las elecciones legislativas bonaerenses. Tras las últimas semanas de alta tensión política, evitó hablar de los conflictos con Axel Kicillof y se refirió a los escándalos del Gobierno nacional: “ Me preocupa más lo que hace Luis Caputo que lo que hace la hermana del presidente ”, afirmó.

El hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue uno de los responsables de forjar la alianza Fuerza Patria para competir en los comicios de este domingo y en las elecciones nacionales junto a los principales partidos peronistas. En esa línea, analizó que los resultados de hoy “pueden ser un termómetro” de cara al 26 octubre y aseguró: “Esperemos llegar a un 60% de participación”.

En otro tramo de sus declaraciones, el diputado nacional fue consultado por el escándalo de los audios de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

"Lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace (Luis) Toto Caputo que lo que hace la hermana del presidente", lanzó.

Las declaraciones de Máximo Kirchner sobre Axel Kicillof

En ese marco, Máximo fue consultado sobre sus polémicas críticas a Axel Kicillof en un acto de Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza. Allí, apuntó contra el gobernador por la supuesta diferencia que hace en la inversión de obras entre los municipios. Sin embargo, este domingo evitó referirse al episodio y expresó: "Para quien nació en esta ciudad hermosa, ver la obra de la Avenida 520 y es muy importante. Siempre la quisimos esa obra".

Según comentó, esta tarde el diputado nacional recorrerá algunos distritos, y después esperará los resultados. A diferencia de otros dirigentes de peso del peronismo como Juan Grabois o Sergio Massa, Kirchner no irá al bunker del peronismo en La Plata para esperar los resultados junto al gobernador y los principales candidatos, sino que lo hará junto a CFK en su domicilio de San José 1111.