Cumbre electoral en La Plata: Axel Kicillof esperará los resultados con Massa y Grabois, pero sin Máximo Kirchner

Mientras esperan los resultados de las elecciones el próximo domingo 7 de septiembre, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volverá a reunirse con los principales referentes del peronismo bonaerense, Sergio Massa y Juan Grabois. Sin embargo, faltará un pilar clave de la alianza en la cumbre: Máximo Kirchner .

El encuentro será el domingo a la tarde en el Hotel Grand Brizo de La Plata, donde estará el búnker de Fuerza Patria. Allí fueron invitados por el kicillofismo todos los dirigentes y sectores de la alianza con el objetivo de mostrar una foto de unidad. Por su parte, el líder del PJ esperará los resultados en San José 1111, junto a Cristina Fernández de Kirchner.

Todos unidos triunfaremos Fuerza Patria celebró el cierre de sus listas con una postal de Sergio Massa Axel Kicillof y Máximo Kirchner

Pese a que no es candidato, Kicillof será uno de los protagonistas de la jornada luego de ponerse al hombro la campaña con un fuerte discurso opositor a la gestión de Javier Milei. En el bunker lo acompañarán los principales candidatos seccionales y dirigentes del peronismo.

Por su parte, Sergio Massa estará presente en La Plata junto a varios dirigentes del Frente Renovador, como Alexis Guerrera, Malena y Sebastián Galmarini, Rubén “Turco” Eslaiman, Jimena Lopez, Martin Marinucci, Cecilia Moreau y Ramiro Gutiérrez. Además, se sumarán intendentes del espacio una vez que cierren el conteo en sus distritos.

El dirigente social Juan Grabois también estará en el búnker el domingo para esperar un resultado que, según trascendió, cree que será favorable. Además de las características del electorado bonaerense, los ánimos se elevaron a partir de la crisis que se desató en el Gobierno nacional por el escándalo de los audios y las presuntas coimas.

Qué hará La Cámpora ante el faltazo de Máximo Kirchner

El dirigente de La Cámpora, Máximo Kirchner, fue invitado a ir pero decidió no participar, a pesar de los intentos de mostrarse en unidad de cara a las elecciones bonaerense.

Luego de sellar la alianza, el diputado protagonizó un polémico episodio que dejó al descubierto la interna peronista a pesar de la pose electoral. Fue cuando se viralizó un video de un acto en Quilmes junto a la intendenta Mayra Mendoza donde Kirchner cuestionaba a Kicillof.

No obstante, La Cámpora seguirá con la línea de mostrar unidad y este domingo enviará a dirigentes de alto peso al búnker platense. Entre ellos, estarán Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, candidatos en la Tercera sección.