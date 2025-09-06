Guillermo Montenegro estalló contra Axel Kicillof por obligarlo a sostener el transporte grauito el domingo

En la antesala a las elecciones bonaerenses, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro , cruzó este viernes Axel Kicillof por un fallo judicial que obliga a la Municipalidad de Mar del Plata a hacerse cargo del costo que conllevará que los pasajes de colectivo sean gratuitos el próximo domingo.

El primer candidato de La Libertad Avanza a senador provincial por la quinta sección estalló tras el fallo de la jueza Mariana Haydee Irianni, del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N° 2 de Mar del Plata, quien hizo lugar a una acción de amparo presentada por un vecino de Batán y resolvió que la Municipalidad de General Pueyrredón deberá garantizar transporte público gratuito.

“Hoy, una jueza penal de menores que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, decidió que en Mar del Plata, el día domingo de las elecciones, el transporte público lo paguen los vecinos de la ciudad de Mar del Plata”, reprochó Montenegro, al tiempo que aclaró que así, deberán adherir a una resolución de Kicillof que les costará “trescientos millones de pesos”.

En ese marco, disparó: “Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis el día domingo. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es gratis, alguien lo termina pagando”, comenzó su descargo en redes sociales Montenegro.

El cruce entre Guillermo Montenegro y la Provincia

Una de las causas del conflicto es que, al desdoblar las elecciones en la Provincia, se modificaron algunos lugares de votación, por lo que el gobierno de Kicillof resolvió que los municipios se hagan cargo de los costos del transporte, que antes era responsabilidad del Gobierno nacional.

El gobernador impulsó la Resolución 231/2025, que exige a los municipios encargarse de la gratuidad del servicio de colectivos y transporte fluvial durante el próximo domingo. Esta disposición, para Montenegro es “de cumplimiento imposible”, por lo que le exige a Kicillof que la Provincia absorba el pago del servicio.

Guillermo Montenegro disparó contra Axel Kicillof por tener que poner el transporte gratuito el domingo

“Por supuesto que queremos que este domingo todos vayan a votar, pero nunca en la historia el municipio se hizo cargo de un gasto de estas características. Y yo tengo la obligación de cuidar la plata de los vecinos”, aseguró Montenegro.

El rechazo de Montenegro a la decisión fue tal que, en principio, la Municipalidad de General Pueyrredón había anunciado que no se iba a adherir y advirtió que, por elegir desdoblar las elecciones, es el gobierno de Kicillof debía “asignar los recursos necesarios para cubrir los costos” que implica la gratuidad del transporte público.

Ahora, tras el fallo de la jueza Irianni en contra, el intendente redobló la apuesta y advirtió en un mensaje a la comunidad: “Considerando que el fallo es de cumplimiento imposible, he decidido notificar tal resolución al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires para que sea la propia provincia la que decida cuáles son los pasos a seguir“.