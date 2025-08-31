Máximo recordó el atentado a Cristina Kirchner y una particular advertencia del Indio Solari

Un jueves 1 de septiembre de 2022, en el barrio de Recoleta, falló un intento por asesinar a Cristina Fernández de Kirchner , cerca de las 21. El atacante, Fernando André Sabag Montiel, apuntó su pistola marca Bersa y gatilló en dos ocasiones, pero los disparos no se produjeron. A horas de que se cumplan tres años de este antecedente, su hijo Máximo Kirchner recordó el episodio con una foto de ella junto al Indio Solari .

La foto no es actual, pertenece a un encuentro anterior del cantante, exlíder del grupo Los Redonditos de Ricota, con la expresidenta. Sin embargo, sirvió para ilustrar un recuerdo de como vivió su hijo esa noche, en la cual el por entonces también diputado nacional y presidente del PJ bonaerense tuvo otro encuentro con el Indio Solari. Del mismo participó también el escritor Marcelo Figueras, quien relató lo sucedido en la noche del disparo fallido.

"Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos", comenzó exponiendo el líder del peronismo bonaerense.

Luego, hizo referencia a un pasaje del texto de Figueras en el que cuenta que Máximo recibió una advertencia del propio Indio Solari durante el encuentro anterior al hecho, en el que habría expresado: "Tienen que cuidarla. Van a intentar hacerle algo, eso es obvio. Está muy expuesta". La particularidad del caso es que en la noche del 1 de septiembre, el propio Máximo Kirchner se encontraba con el Indio Solari .

"Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte", señaló en la publicación Máximo.

"Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido", agregó.

"El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes", cerró la anécdota.

Ya en tono electoral, Máximo Kirchner comenzó a hacer un llamado a la acción de los electores del PJ al señalar: "Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola. Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día. El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción".