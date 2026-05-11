SIRA bajo la lupa: avanza la investigación sobre el circuito de presuntas coimas que une a financistas y ex funcionarios

La Justicia federal puso bajo la lupa una supuesta trama de corrupción que habría operado en torno al Sistema de Importaciones de la República Argentina ( SIRA ), el mecanismo que la administración del Frente de Todos implementó durante la última etapa de su gestión para regular el ingreso de mercadería al país, durante la administración económica de Sergio Massa .

El esquema funcionó bajo la conducción de Matías Tombolini al frente de la Secretaría de Comercio Interior, y ahora la pesquisa busca determinar si detrás de ese sistema se montó un circuito paralelo para cobrar coimas a cambio de agilizar trámites.

La investigación está en manos del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi. Ambos se encuentran analizando el supuesto pago de sobornos que habrían realizado distintos empresarios para destrabar autorizaciones de importación y, de esa manera, conseguir acceso al dólar oficial en un momento particularmente tenso del mercado cambiario, marcado por el cepo y las restricciones que rigieron durante los años 2022 y 2023.

Lo que reconstruyen los investigadores es la existencia de una "gestoría paralela" , un canal extraoficial mediante el cual los empresarios que necesitaban acelerar permisos habrían entregado pagos por fuera del circuito legal.

Según la información que maneja la causa, las coimas habrían oscilado entre el 10% y el 15% del valor de cada operación de importación.

El volumen económico que está en juego no es menor. De acuerdo con las estimaciones que se manejan en el expediente, los montos involucrados podrían trepar a cientos de millones de dólares. Hasta el momento, los fiscales detectaron al menos cuatro operaciones puntuales que se encuentran bajo análisis.

De dónde viene la causa

El expediente actual no surgió de manera aislada: se desprendió de una causa anterior que indagaba sobre maniobras vinculadas al dólar blue, el mercado paralelo de la divisa estadounidense.

Durante esa investigación previa, los peritajes realizados sobre teléfonos celulares aportaron material que abrió nuevas líneas. En particular, se detectaron comunicaciones donde se hablaba de presiones ejercidas para destrabar autorizaciones de importación.

Entre los nombres que comenzaron a aparecer vinculados a la trama figuran financistas del mercado paralelo y ex funcionarios que se desempeñaron en dos organismos clave: el Banco Central de la República Argentina y la ex AFIP, hoy reconvertida en ARCA.

La asesora ad honorem que también vuelve a quedar bajo la lupa

En paralelo al avance del expediente penal, resurgieron viejos cuestionamientos sobre una designación particular dentro del organigrama que conducía Tombolini. Se trata del nombramiento de María Magdalena Stroman, esposa del propio ex secretario de Comercio, quien en abril de 2023 fue designada como asesora ad honorem en la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno.

La medida quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde se aclaró que Stroman no percibiría una remuneración por la tarea. Pese a ese detalle, la designación generó polémica en su momento por una doble razón.

Por un lado, por el vínculo personal entre ambos. Por otro, por el contexto: el nombramiento se conoció en medio de fuertes críticas al funcionamiento del sistema SIRA y a las demoras que los empresarios denunciaban para obtener las autorizaciones.

Stroman, además, tiene antecedentes en la política partidaria: en 2019 había integrado, junto a Tombolini, la lista de candidatos a legisladores porteños del espacio Consenso Federal, que conducía Roberto Lavagna.

La defensa del ex funcionario

Frente al avance de la causa, fuentes próximas a Tombolini salieron a marcar su postura. Recordaron que en el expediente anterior, el que sirvió de antecedente a la pesquisa actual, el ex funcionario había logrado un sobreseimiento que dejó saldada su situación procesal.

Desde su entorno también rechazaron de plano que durante el período en el que estuvo al frente de la Secretaría se hayan cometido irregularidades.