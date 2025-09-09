En el Boletín Oficial, el Gobierno desestimó el recurso de GSK sobre la compra de vacunas tetravalentes, confirmando la adjudicación millonaria a Pfizer.

El Gobierno rechazó el recurso de Biopharma contra la licitación de vacunas adjudicada a Pfizer. Foto: Shutterstock

En un nuevo capítulo de la disputa por la compra de vacunas, el Gobierno rechazó el recurso jerárquico presentado por GSK Biopharma Argentina S.A. contra la adjudicación de la licitación que había favorecido a Pfizer por casi 48 millones de dólares. La medida quedó plasmada en un decreto firmado por el presidente Javier Milei.

La licitación en cuestión, impulsada por el Ministerio de Salud en noviembre de 2023, tenía como objetivo la adquisición de vacunas tetravalentes conjugadas contra los serogrupos A, C, Y y W-135. Pfizer se quedó con la adjudicación por un monto de 47.879.700 dólares, según la Decisión Administrativa N° 899/23.

GSK había reclamado que su oferta no pudo cargarse en la plataforma COMPR.AR debido a fallas técnicas, por lo que pidió suspender los efectos de la adjudicación. Sin embargo, los informes de la Oficina Nacional de Contrataciones y la Dirección de Compras del Ministerio de Salud confirmaron que la empresa nunca completó el proceso en tiempo y forma.

El Poder Ejecutivo consideró que GSK no revestía la calidad de oferente en la licitación y que, por lo tanto, no tenía legitimidad para impugnar los resultados. Según el fallo, la compañía actuó como denunciante, pero no como parte interesada dentro del procedimiento.

La decisión subraya que, si bien todo oferente tiene derecho a exigir la regularidad del procedimiento, en este caso no existió un derecho subjetivo ni un interés legítimo que justificara el recurso. Por ese motivo, el Gobierno declaró inadmisible la vía recursiva intentada por la farmacéutica.