La referencia futbolera de Hebe Casado: Riquelme, River, el kirchnerismo y LLA
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, dejó una reflexión en sus redes post elecciones en la provincia de Buenos Aires.
La derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires todavía resuena en Mendoza. Y si bien muchos optaron por llamarse al silencio, la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, utilizó sus redes para dejar algunos mensajes con indirectas e incluso comparaciones futboleras.
Qué dijo Hebe Casado
En su cuenta de X, Casado ya había señalado: “Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias”, en clara referencia a Karina Milei, una de las figuras más influyentes en el armado libertario.
Pero este lunes por la noche sumó otra curiosa frase con Juan Román Riquelme como referencia: “Para River, Riquelme es el mejor presidente de Boca de la historia. Para el kirchnerismo, la continuidad en LLA de algunos personajes es como Riquelme”, indicó.
La vicegobernadora había remarcado que “reciclar lo peor del pasado no es bueno”, pidiendo corregir el rumbo: “Están a tiempo de hacer lo correcto”. También hizo referencia al discurso de Javier tras reconocer la derrota. Si bien consideró que estuvo bien, advirtió que “debe tener un correlato en las acciones”.