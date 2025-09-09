La referencia futbolera de Hebe Casado: Riquelme, River, el kirchnerismo y LLA

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, dejó una reflexión en sus redes post elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Casado utilizó la rivalidad futbolera para cuestionar la continuidad de ciertos dirigentes en La Libertad Avanza.

La derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires todavía resuena en Mendoza. Y si bien muchos optaron por llamarse al silencio, la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado, utilizó sus redes para dejar algunos mensajes con indirectas e incluso comparaciones futboleras.

Qué dijo Hebe Casado En su cuenta de X, Casado ya había señalado: “Delegar la política a las personas equivocadas trae consecuencias”, en clara referencia a Karina Milei, una de las figuras más influyentes en el armado libertario.

Pero este lunes por la noche sumó otra curiosa frase con Juan Román Riquelme como referencia: “Para River, Riquelme es el mejor presidente de Boca de la historia. Para el kirchnerismo, la continuidad en LLA de algunos personajes es como Riquelme”, indicó.

posteo hebe casado La referencia futbolera de Hebe Casado en X.