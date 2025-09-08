Maximiliano Bondarenko criticó a Javier Milei tras la derrota: "Mi mamá es jubilada y no llega a fin de mes"

Maximiliano Bondarenko encabezó la lista de La Libertad Avanza en la tercera sección y le adjudicó al plan económico de Javier Milei la derrota.

A pocas horas de la contundente derrota en la provincia de Buenos Aires, un diputado electo por La Libertad Avanza (LLA), Maximiliano Bondarenko, generó revuelo al vincular los resultados electorales con el programa económico de Javier Milei. Sus declaraciones echan leña en medio de un momento delicado para el Gobierno.

¿Qué dijo Bondarenko sobre la derrota electoral? En una entrevista con CNN Radio, Bondarenko realizó una autocrítica y se diferenció del presidente. Atribuyó la derrota en las urnas al impacto de la situación económica en el electorado, a pesar de reconocer que "no entiende de economía porque es policía".

¿Cuál es la diferencia con la postura del Presidente? Javier Milei atribuyó la victoria del peronismo al "aparato" y a "errores" en el armado político. En cambio, Bondarenko sugirió: "Hay un camino en el que nos estamos equivocando", y que se deben "rever y reflexionar" algunas cuestiones.

¿Qué ejemplos dio Bondarenko para justificar su postura? Para ilustrar el impacto del plan económico, el diputado electo mencionó una situación familiar: "Mi mamá es jubilada, tiene 91 años y no llega a fin de mes". A pesar de ello, reconoció que los argentinos "lo siguen bancando".

¿Cómo reaccionaron en el oficialismo? Las declaraciones de Bondarenko generaron una inmediata reacción interna. Daniel Parisini, referente de la agrupación militante "Las Fuerzas del Cielo", cercana a Santiago Caputo, salió a cruzarlo en redes sociales, acusándolo de "soltarle la mano a Milei" un día después de las elecciones.