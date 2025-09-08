Wall Street empieza a emitir su dictamen: Morgan Stanley recalcula tras la derrota de Milei

Cuando aún estaban fresca la tinta de los resultados preliminares que marcaban una abrumadora tendencia a favor del oficialismo bonaerense frente a la oferta electoral presentada por el gobierno libertario de Javier Milei en Wall Street comenzaron a recalcular. Uno de los primeros fue el Morgan Stanley que difundió entre sus clientes un informe que sucintamente señala que el menor respaldo a la continuidad de la política nacional apunta a un resultado más ajustado de lo esperado en las elecciones intermedias nacionales (26 de octubre, por lo que prevén una política monetaria más restrictiva para defender el esquema cambiario hasta entonces. “Dado que la incertidumbre del mercado se prolongará, nos mantenemos al margen a pesar de que probablemente los precios de hoy sean mucho más bajos”, sostienen los analistas del banco estadounidense. ¿Cómo lo vieron desde allá?