Un exasesor de Joe Biden le sugirió a Javier Milei que negocie con la oposición o "Argentina va a ir hacia otro precipicio"

Juan Sebastián González, exasesor del exmandatario estadounidense Joe Biden, analizó los desafíos que tiene el gobierno de Javier Milei tras la derrota en las elecciones bonaerenses.

En medio del panorama político que se abrió tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses, Juan Sebastián González, exasesor de Joe Biden, hizo un análisis sobre el futuro del gobierno de Javier Milei. El especialista consideró que el presidente debe buscar un acercamiento con la oposición y, según su perspectiva, el país se dirige hacia una devaluación.

“La pregunta no es si van a devaluar, sino cuándo van a devaluar", afirmó González, quien señaló que la Argentina podría requerir más apoyo de Estados Unidos. "Si quiere que sobreviva, su gobierno tendrá que buscar a quien esté ahí para apoyarlo y ese es Estados Unidos", dijo, aunque advirtió que el Departamento del Tesoro de EE.UU. no es "un gran fan" de Argentina por su historial de defaults.

El consejo para Javier Milei El exfuncionario estadounidense enfatizó la importancia de que Milei se acerque a la oposición por el "bien de todos los argentinos". “¿Cuánto tiempo vas a pedir que coman mortadela y no jamón?", cuestionó, en referencia a las crisis económicas.

González subrayó que, si el presidente no logra negociar y abrirse a un "compromiso nacional" con otros partidos, "la Argentina va a ir hacia otro precipicio". Por último, recordó su propia experiencia en las negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un proceso en el que forjó una relación cercana con Massa y el exembajador Jorge Argüello.

Sergio Massa, el "dirigente con mayor acceso" a EE.UU. González, quien asesoró a Biden por más de una década, identificó al exministro de Economía, Sergio Massa, como el dirigente argentino con "mayor acceso" a la política estadounidense. "Él se sabe mover en Washington", comentó el exasesor, destacando la habilidad de Massa para interactuar con figuras de ambos partidos, como el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio.