Guiño de Hugo Moyano al Gobierno: Camioneros cerró una paritaria del 3,3%

El Sindicato de Camioneros cerró un convenio de seis meses con aumentos escalonados y suma fija. La Casa Rosada busca replicar el modelo.

Hugo Moyano selló un nuevo acuerdo salarial para el Sindicato de Camioneros y servirá referencia para el resto de las paritarias. El convenio establece un incremento total del 3,3% en tres tramos, con vigencia de seis meses: desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.

La relevancia que el Gobierno le otorga al entendimiento quedó clara en que el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue el encargado de difundirlo mediante un comunicado oficial. Allí se detalló que el aumento será del 1,2% en septiembre, del 1,1% en octubre y del 1% distribuido entre noviembre y febrero.

Además, el convenio incluye el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $25.000 que se cobrará en septiembre, y de la cual $22.000 pasarán a integrar el salario básico a partir de octubre. Como parte del entendimiento, el gremio y las cámaras empresarias volverán a reunirse en diciembre para evaluar posibles actualizaciones.

Guiño de Hugo Moyano Capital Humano celebró la paritaria de Camioneros Cuenta de X @MinCapHum_Ar

“Este acuerdo reafirma el compromiso de todos los sectores con la estabilidad económica y la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores”, señaló el comunicado oficial de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo.