Guiño de Hugo Moyano al Gobierno: Camioneros cerró una paritaria del 3,3%
El Sindicato de Camioneros cerró un convenio de seis meses con aumentos escalonados y suma fija. La Casa Rosada busca replicar el modelo.
Hugo Moyano selló un nuevo acuerdo salarial para el Sindicato de Camioneros y servirá referencia para el resto de las paritarias. El convenio establece un incremento total del 3,3% en tres tramos, con vigencia de seis meses: desde septiembre de 2025 hasta febrero de 2026.
La relevancia que el Gobierno le otorga al entendimiento quedó clara en que el propio Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, fue el encargado de difundirlo mediante un comunicado oficial. Allí se detalló que el aumento será del 1,2% en septiembre, del 1,1% en octubre y del 1% distribuido entre noviembre y febrero.
Además, el convenio incluye el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de $25.000 que se cobrará en septiembre, y de la cual $22.000 pasarán a integrar el salario básico a partir de octubre. Como parte del entendimiento, el gremio y las cámaras empresarias volverán a reunirse en diciembre para evaluar posibles actualizaciones.
Guiño de Hugo Moyano
“Este acuerdo reafirma el compromiso de todos los sectores con la estabilidad económica y la defensa del poder adquisitivo de los trabajadores”, señaló el comunicado oficial de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo.
La negociación se cerró luego de que el sindicato exigiera reabrir las discusiones salariales ante la escalada inflacionaria. Moyano había advertido que los aumentos previstos para junio, julio y agosto habían quedado desfasados por los precios reales, en especial en los alimentos. La nueva paritaria, que reemplaza al convenio firmado en junio (3% en tres cuotas más una suma fija de $45.000), se convierte así en el modelo que el Ejecutivo busca replicar en otras actividades donde las discusiones amenazan con tensarse.