Tensión en el Gobierno: el dueño de La Derecha Diario declaró por el escándalo de la Andis

El dueño de La Derecha Diario y asesor de La Libertad Avanza, Fernando Cerimedo , declaró este jueves ante el fiscal Franco Picardi por la causa que investiga los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) , Diego Spagnuolo , donde denunciaba el cobro de coimas.

Cerimedo fue citado a los tribunales de Comodoro Py para una declaración testimonial luego de que, días atrás, declarara en una entrevista que Spagnuolo, con quien él tenía un vínculo fluido, le había contado acerca de las estas irregularidades que mencionó en los audios filtrados.

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) desatado por los audios de Diego Spagnuolo sumó un nuevo capítulo judicial.

En la última semana, Cerimedo desestimó el carácter de “operación” de la causa en torno a los audios atribuidos a Spagnuolo y a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, al señalar que “alguien tenía guardados” esos registros y “lo usaron en época de elecciones”.

“El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, analizó en aquella oportunidad.

Cerimedo no brindó mayores detalles respecto a la presunta información que tiene sobre el escándalo de la Andis. Por ese motivo, Picardi lo citó con el objetivo de conocer las precisiones de lo que presuntamente le confió el exfuncionario.

Quién es Fernando Cerimedo

Cerimedo es un consultor en marketing político digital que asesoró al Gobierno en el área de Comunicación Digital y desempeñó un rol clave en la campaña presidencial de Javier Milei.

El dueño de La Derecha Diario también ganó notoriedad a raíz de su participación en la campaña presidencial de Jair Bolsonaro en Brasil y en movimientos de la ultraderecha latinoamericana.