Revolución en Nordelta: se filtraron chats de vecinos contra los Kovalivker por el escándalo de la Andis

El exclusivo barrio de Nordelta fue sacudido por el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad ( Andis ) que involucra a los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker . Tras los allanamientos, salió a la luz un chat grupal donde los vecinos del country expresaron su preocupación y el fastidio por el despliegue policial.

El allanamiento ordenado por el juez Sebastián Casanello, que terminó con Emmanuel Kovalivker interceptado con 266 mil dólares y 7 millones de pesos en efectivo, y con Jonathan prófugo por varios días, sorprendió a varios de los residentes. Al presenciar y ver por los medios el escándalo, encieron el grupo de WhatsApp con reclamos hacia la administración por falta de comunicación. Además, encendieron las alarmas por compartir barrio con personas investigadas por corrupción.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia en el exclusivo barrio "La Isla" de Nordelta, se reveló que los Kovalivker poseen una colección de vehículos valuados en millones de dólares.

En las últimas horas se filtraron los mensajes de un grupo de WhatsApp de vecinos de Nordelta, donde dejan ver su malestar ante los allanamientos y los presuntos delitos en los que están involucrados los hermanos Kovalivker.

La conversación comenzó pasada la 1 de la madrugada con un mensaje de preocupación: "Estoy entrando al barrio y hay un montón de patrulleros en la guardia... Y policías por todos lados", alertó un vecino. Lejos de llevarles tranquilidad, los oficiales en el lugar respondieron que "no pueden dar información", hecho que encendió aún más las alarmas de los residentes.

El chat de los vecinos de Jonathan Kovalivker

A la mañana siguiente, cuando la noticia de los allanamientos había recorrido todo el país, otro vecino comentó indignado: "Ya salió en todos los medios", mientras otros reenviaban las notas sobre los allanamientos.

Inmediatamente la furia creció, dirigida hacia la administración. “Sí, el dueño de la droguería es vecino, y parece que lo allanaron en la madrugada. Estaría bueno saber si fue acá y si la guardia no debería avisar que hay un procedimiento de esa índole para que estemos al tanto”, envió al grupo uno de los vecinos.

Los bienes de los Kovalivker bajo la lupa

Además de la alteración a la tranquilidad de su barrrio, los vecinos comenzaron a inquietarse por el origen del ostentoso estilo de vida que lleva la familia Kovalivker, el mismo aspecto sobre el que se centra la investigación judicial que está en curso.

Es que, además de gestionar la droguería, los empresarios son conocidos por su colección de autos de alta gama: el padre, Eduardo, colecciona Ferraris, mientras que Jonathan es fanático de Porsches deportivos, con los que incluso compite en carreras amateur.

Pero no sólo tienen el patrimonio para coleccionar autos de alta gama, sino que poseen una amplia cantidad de propiedades. Además de las mansiones allanadas en los barrios La Isla y El Golf de Nordelta, la familia posee una chacra en La Barra, Punta del Este.

Por otra parte, otra de las preguntas que surgen es sobre las empresas diversificadas de los Kovalivker, que no solo incluyen la droguería Suizo Argentina, sino también una red de empresas llamada "Il Cavallino" que abarca desde la logística y la construcción hasta una concesionaria de autos de lujo.

Mientras la Justicia avanza con la investigación y los Kovalivker enfrentan cargos por presunta corrupción en la Andis, en Nordelta crece la incomodidad. Días después de los allanamientos, los vecinos siguen debatiendo cómo convivir con un escándalo que puso en jaque la tranquilidad del country.