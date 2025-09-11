El Gobierno vetó la Ley de Emergencia Pediátrica del Garrahan
El Gobierno vetó la Ley de Emergencia Pediátrica del Garrahan. Milei y todo su gabinete argumentan que la norma es inviable y fiscalmente riesgosa.
El Gobierno nacional vetó en su totalidad la Ley 27.796 que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y ponía al Hospital Garrahan como referencia nacional. La decisión fue oficializada a través del Decreto 651/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la totalidad de los ministros de su gabinete.
El proyecto, aprobado por el Congreso en agosto, preveía medidas excepcionales durante un año para garantizar el acceso a la atención pediátrica, recomponer salarios del personal de salud y declarar al Garrahan como centro de alta complejidad de referencia en todo el país.
Entre sus puntos principales, la norma proponía asignar recursos inmediatos a hospitales públicos, medicamentos e insumos críticos, además de eximir del impuesto a las ganancias a profesionales de la salud que trabajaran en áreas pediátricas y guardias críticas.
El Poder Ejecutivo rechazó la ley al considerar que no contaba con parámetros claros de aplicación y que su implementación generaría un gasto adicional de más de $115 mil millones, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal y la financiación de otros programas sanitarios estratégicos.
En los fundamentos del veto, la Casa Rosada advirtió que el alcance de la norma era demasiado amplio y ambiguo, lo que podía generar “alto riesgo de litigiosidad” y comprometer no sólo el presupuesto nacional, sino también el de las provincias. Además, calificó la iniciativa como un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.
Con esta decisión, el oficialismo devuelve el proyecto al Congreso, que podrá insistir con la norma sólo si logra dos tercios de los votos en ambas cámaras. Mientras tanto, el Ejecutivo aseguró que continuará con un plan propio para garantizar el funcionamiento del Garrahan y avanzar en políticas sanitarias “fiscalmente responsables”.
Este veto contó con la firma de Javier Milei, Guillermo Francos, Federico Adolfo Sturzenegger, Sandra Pettovello, Mario Iván Lugones, Patricia Bullrich, Mariano Cúneo Libarona, Luis Andres Caputo, Luis Petri y Gerardo Werthein.