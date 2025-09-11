El Gobierno vetó la Ley de Emergencia Pediátrica del Garrahan. Milei y todo su gabinete argumentan que la norma es inviable y fiscalmente riesgosa.

El Gobierno nacional vetó en su totalidad la Ley 27.796 que declaraba la emergencia sanitaria pediátrica y ponía al Hospital Garrahan como referencia nacional. La decisión fue oficializada a través del Decreto 651/2025, firmado por el presidente Javier Milei y la totalidad de los ministros de su gabinete.

El proyecto, aprobado por el Congreso en agosto, preveía medidas excepcionales durante un año para garantizar el acceso a la atención pediátrica, recomponer salarios del personal de salud y declarar al Garrahan como centro de alta complejidad de referencia en todo el país.

Entre sus puntos principales, la norma proponía asignar recursos inmediatos a hospitales públicos, medicamentos e insumos críticos, además de eximir del impuesto a las ganancias a profesionales de la salud que trabajaran en áreas pediátricas y guardias críticas.

El Poder Ejecutivo rechazó la ley al considerar que no contaba con parámetros claros de aplicación y que su implementación generaría un gasto adicional de más de $115 mil millones, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal y la financiación de otros programas sanitarios estratégicos.

En los fundamentos del veto, la Casa Rosada advirtió que el alcance de la norma era demasiado amplio y ambiguo, lo que podía generar “alto riesgo de litigiosidad” y comprometer no sólo el presupuesto nacional, sino también el de las provincias. Además, calificó la iniciativa como un “aumento desmedido e irresponsable del gasto público”.