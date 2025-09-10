El Gobierno aseguró que no había "antecedentes" para prever el caso en La Paz y pidió cautela

Una joven de 14 años se encuentra atrincherada en un arma de fuego en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz , en Mendoza . Mientras trabaja en un operativo conjunto personal de grupos especiales de la policía, intentando convencerla de que deponga el arma, el Gobierno de la provincia llevó a cabo una conferencia de prensa para dar detalles del operativo.

El responsable de ofrecer declaraciones fue el director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar , quien abordó la contingencia y de dicho abordaje señaló que no surgieron alertas. "Es una estudiante que tenía muy buen rendimiento académico por nuestros datos y no hay ningún aviso de situaciones previas, por lo menos en le sistema académico", aseguró el Ministro.

"Lo que velamos es que esto tenga una resolución pacífica. Que los grupos de negociación puedan trabajar. Están los mejores grupos de negociación trabajando. El gobernador ha puesto a disposición todos los recursos. Llegó rápidamente un helicóptero con efectivos de la policía y los grupos especiales", agregó.

"Se está haciendo el monitoreo. El Ministerio Público Fiscal está haciendo todo el acompañamiento desde el punto de vista legal, porque esta situación tiene una implicancia de la seguridad de la persona y los efectivos y también otra legal", señaló.

Agregó además que habrá jornadas de reflexión por el tema en las otras escuelas de La Paz donde no se suspendieron las clases. "Este tipo de problemas hay que charlarlo en la escuela. Tenemos todos los equipos de apoyo están disponibles".

Detalles del hecho

La alumna va a primer año de la escuela y llegó al establecimiento armada. Ni bien concluyó el recreo la sacó y efectuó al menos tres disparos, sin que los mismos impacten en otro alumno ni el personal. Rápidamente la escuela fue evacuada y algunos niños trasladados a un centro de salud, junto a las docentes y preceptoras para ser atendidos ante las crisis de nervios.

El comité de crisis está compuesto por profesionales del Grupo GES y GRIS, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). También llegaron al lugar especialistas, entre ellos psicólogos, de la Dirección General de Escuelas (Dirección de Acompañamiento Escolar) y el Ministerio de Seguridad.

Por otro lado, desde el Gobierno pidieron no concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco, con el objetivo de cuidar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto.