La Paz: cómo están los alumnos de la escuela donde se atrincheró la adolescente

Todos los alumnos fueron evacuados y trasladados al hospital en La Paz. Una docente fue asistida. La adolescente atrincherada entregó el arma y es asistida.

Una alumna de la escuela Marcelino Blanco de La Paz llevó un arma, disparó y se “atrincheró” en el edificio. La situación generó un shock en el pueblo. La escuela fue evacuada y actuaron los grupos especiales de abordaje de crisis de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad.

Los grupos especiales lograron convencer a la adolescente de entregar el arma y rápidamente la asistieron. Previamente, hubo niños y adultos que fueron trasladados al hospital de la zona, sin heridos. La asistencia médica se dio por el estrés que generó la crisis. Entre los asistidos hay una docente y un alumno que tuvieron un contacto con la niña involucrada.

Luego de los disparos, el resto de la escuela entró en crisis. Primero, como se ve en los videos, se agruparon dentro de cada aula. La mayoría de los niños estaban con sus teléfonos y asustados. Luego se logró evacuar el edificio y ejecutar un plan de contingencias.

Cómo se inició Según informaron, no hubo ningún alerta en días previos que hiciera pensar en una situación de esa magnitud. Algunos alumnos habían advertido a primera hora a una preceptora que una compañera tenía un arma. La niña fue con un arma que por las características sería reglamentaria de una fuerza de seguridad; incluso según pudo confirmar MDZ, tuvo acceso por la cercanía con un integrante de las fuerzas de seguridad (no se dan detalles para resguardar la identidad). Además, también tendría un arma blanca.

Según la reconstrucción de los hechos, la niña ingresó a un aula que no era la de ella y buscaba a una profesora que no estaba. Abordó a otra docente y allí comenzó la crisis que derivó en el uso del arma, los disparos y la evacuación.