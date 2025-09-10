Psicólogos y policías: el equipo que negoció con la adolescente en La Paz

Un grupo especial de la DGE y especialistas del Ministerio de Seguridad viajaron de urgencia a La Paz para lograr rescatarla.

Una niña de 14 años fue a la escuela con un arma y disparó tres veces dentro de la escuela. La niña se "atrincheró" en el edificio, que fue evacuado. Para abordar la contingencia, especialistas de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Seguridad viajaron al lugar. Lograron convencerla de que entregue el arma y la rescataron sin heridas.

El equipo de abordaje estuvo formado por profesionales, entre ellos psicólogos, de la Dirección de Acompañamiento Escolar. En ese sentido, se activó el plan de contingencia específico para cuando hay presencia de armas.

Al haber disparos y riesgo por el arma de fuego, también actúa el Ministerio de Seguridad. Especialistas del Grupo Gris viajaron también a La Paz. En ese equipo hay mediadores. Al ser una niña la involucrada, los protocolos de actuación fueron especiales.