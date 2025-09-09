El desafío de sostener el cambio y ampliar consensos

Los argentinos que elegimos un Gobierno nacional diferente, convencidos de la necesidad de dar una batalla cultural, nos encontramos hoy con la sorpresa de que ese cambio podría durar muy poco.

Los argentinos que elegimos un Gobierno nacional diferente, convencidos de la necesidad de dar una batalla cultural, nos encontramos hoy con la sorpresa de que ese cambio podría durar muy poco y dar paso nuevamente a aquello que tanto aborrecemos.

Más allá de las voces que se escuchan en las calles, donde se repite que el dinero no alcanza, una parte significativa de la ciudadanía continúa respaldando a este gobierno. Sin embargo, la gestión debería haber puesto mayor énfasis en mostrar los logros y políticas exitosas que está llevando adelante, en lugar de concentrar gran parte de su discurso en consignas intangibles, como el simple “basta de kirchnerismo”.

Es importante recordar que este gobierno fue respaldado por sectores de distintos colores políticos, que en la segunda vuelta electoral decidieron unir fuerzas para asegurar la victoria. Por ello, resulta preocupante que la soberbia —que nunca es buena consejera— comience a desplazar a referentes dispuestos a aportar, construir y debatir el modelo de país que deseamos.

Las elecciones ya quedaron atrás. Es momento de ajustar lo que está mal, dar una nueva vuelta de rosca y prestar atención a las diferentes fuerzas políticas que apoyaron este proyecto y que aún hoy mantienen su respaldo.

En este escenario, de cara a las elecciones de octubre en la provincia de Mendoza, el Gobernador Alfredo Cornejo se convierte en una figura central, incluso a nivel nacional. Un buen resultado, sería un espaldarazo para un Javier Milei golpeado. Hoy, Cornejo es el aliado más fuerte de La Libertad Avanza. Por lo que será determinante para revalidar el rumbo político mendocino y garantizar la continuidad de un proyecto que requiere consensos amplios y una mirada estratégica hacia el futuro.