Mayra Mendoza: "La gente le dijo que no a Milei, al ajuste y a la corrupción del Andis"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, atribuyó el triunfo del peronismo en Buenos Aires al rechazo social al ajuste, la corrupción y la represión.

Mayra Mendoza analizó las elecciones bonaerenses de este domingo.

Juan Mateo Aberastain

Tras el resultado electoral que reconfiguró el mapa político bonaerense, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, analizó los comicios y lanzó duras críticas a la gestión nacional. La dirigente que responde a Cristina Fernández de Kirchner señaló que lo ocurrido en las urnas fue “una manifestación contundente de la población” que, según su lectura, expresó un rechazo al modelo libertario: “Le dijeron que no a Milei, al ajuste, a la represión a los jubilados, al temor permanente”.

En diálogo con Infobae, la jefa comunal describió un clima social atravesado por la incertidumbre y la falta de perspectivas económicas: “La gente tiene miedo de perder su trabajo todo el tiempo, y no puede desarrollarse”, sostuvo, en referencia a un electorado que, a su juicio, votó más en defensa propia que con entusiasmo opositor.

Spagnuolo y la interna del peronismo en PBA

Mayra Mendoza también aludió al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la hermana del Presidente. “Se ha dicho que no a la corrupción con el tema de su hermana, con el tema de las coimas, de la Andis”, remarcó, y agregó que esas denuncias impactaron de lleno en el electorado, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de ingresos.

Sobre la participación electoral, reconoció una caída cercana a diez puntos respecto de la elección anterior y un incremento de votos en blanco. Aunque destacó el buen desempeño del peronismo, advirtió: “No sumamos tantos votos comparando las últimas elecciones. Lo que sí pasó es que muchos electores que iban con el PRO o La Libertad Avanza, cuando iban separados, no fueron a votar”.

Consultada por la interna peronista, Mendoza destacó la estrategia de unidad impulsada por Cristina Fernández de Kirchner y la calificó como clave en el resultado: “Si obtuvimos el resultado que obtuvimos ayer es por la inteligencia, la paciencia, la estrategia y el trabajo de CFK”. Además, reiteró su respaldo a la vicepresidenta: “Cristina debe ser candidata, se debe rever la condena que tiene, está secuestrada por el poder de la Argentina”.

