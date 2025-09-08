Mayra Mendoza: "La gente le dijo que no a Milei, al ajuste y a la corrupción del Andis"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, atribuyó el triunfo del peronismo en Buenos Aires al rechazo social al ajuste, la corrupción y la represión.

Tras el resultado electoral que reconfiguró el mapa político bonaerense, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, analizó los comicios y lanzó duras críticas a la gestión nacional. La dirigente que responde a Cristina Fernández de Kirchner señaló que lo ocurrido en las urnas fue “una manifestación contundente de la población” que, según su lectura, expresó un rechazo al modelo libertario: “Le dijeron que no a Milei, al ajuste, a la represión a los jubilados, al temor permanente”.

En diálogo con Infobae, la jefa comunal describió un clima social atravesado por la incertidumbre y la falta de perspectivas económicas: “La gente tiene miedo de perder su trabajo todo el tiempo, y no puede desarrollarse”, sostuvo, en referencia a un electorado que, a su juicio, votó más en defensa propia que con entusiasmo opositor.

Spagnuolo y la interna del peronismo en PBA Mayra Mendoza también aludió al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que involucra a la hermana del Presidente. “Se ha dicho que no a la corrupción con el tema de su hermana, con el tema de las coimas, de la Andis”, remarcó, y agregó que esas denuncias impactaron de lleno en el electorado, en un contexto económico marcado por la inflación y la pérdida de ingresos.

Sobre la participación electoral, reconoció una caída cercana a diez puntos respecto de la elección anterior y un incremento de votos en blanco. Aunque destacó el buen desempeño del peronismo, advirtió: “No sumamos tantos votos comparando las últimas elecciones. Lo que sí pasó es que muchos electores que iban con el PRO o La Libertad Avanza, cuando iban separados, no fueron a votar”.