Post elecciones: el mensaje que sorprendió a Axel Kicillof desde la Casa Rosada

Pese a que Javier Milei esquiva el llamado de Axel Kicillof para mantener una conversación, el gobernador bonaerense reveló este lunes post elecciones que finalmente tuvo contacto con el Gobierno nacional a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos .

Tras la rotunda victoria de Fuerza Patria, Kicillof volvió a renovar el pedido público al presidente para mantener un diálogo. Sin embargo, contó en Radio con Vos que, después de conocer los resultados“tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el único integrante del Gobierno nacional que se puso en contacto con Axel Kicillof. Foto: Prensa JGM

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por su propuesta para hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas. Foto: Prensa JGM

Pero, pese a que el acercamiento de Francos se corrió de la típica postura de rivalidad que mantiene el Gobierno nacional, Kicillof dejó al descubierto que no vio ningún avance en la relación Nación-Provincia. “Le contesté un mensaje formal”, dijo, dejando claro que el gesto fue mínimo.

La insistencia de Kicillof en concretar una reunión con Milei viene desde hace meses. Luego del “reconocimiento y las felicitaciones” de Francos, volvió a pedir formalmente el encuentro, focalizando su preocupación en la gestión conjunta de obras y políticas públicas en el territorio bonaerense.

Pero, nuevamente, no tuvo respuesta. Según afirmó, Francos se limitó a una felicitación y no se hizo alusión a ningún tipo de reunión. “Dado que el Gobierno nacional vino acá a plebiscitar y a poner en juego sus políticas y perdió de manera tan terminal, yo le pedí a Milei una reunión, públicamente, por cuarta vez”, reprochó en la nota.

Además, se mostró preocupado por la lectura que hizo el oficialismo nacional de los resultados y, en contramano, puso el foco en las políticas económicas y sociales del Gobierno libertario. “Si lee al revés los resultados diciendo voy a profundizar las mismas políticas, como gobernador representante de 17 millones de habitantes me preocupa mucho”, sostuvo.

“Le recomiendo a Milei que tengamos una reunión porque van a empezar a decir que el descalabro financiero que vienen acumulando es por este resultado, echarnos la culpa. Tienen que cortarla inmediatamente con esa línea. No quiero que se use como excusa esto”, sentenció.

Los mandatarios internacionales que sí llamaron a Axel Kicillof

Para profundizar su indignación con la actitud del libertario, Kicillof expresó que, en contraste, sí mantuvo se pusieron en contacto varios líderes regionales.

Según detalló, se comunicaron los presidentes de Brasil, Lula da Silva; Uruguay, Yamandú Orsi, y Chile, Gabriel Boric. Además, también lo llamaron funcionarios de México y la vicepresidenta de España.