Durísimo con los propios: Guillermo Francos y una filosa autocrítica a La Libertad Avanza

El jefe de Gabinete reconoció que la soberbia del Gobierno y la falta de resultados visibles en la economía fueron claves en la derrota de La Libertad Avanza.

Tras la derrota en PBA, Guillermo Franco habló de los errores en el Gobierno: "Cada uno ha cometido los errores que le caben, nadie de esto sale limpio. Todos somos parte del mismo proyecto".

Tras el golpe electoral que sufrió La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que el Gobierno debe realizar una autocrítica y reconocer los errores cometidos. "Es hora de hacer autocrítica y ver en qué fallamos, porque los resultados macroeconómicos no llegan a la gente", sostuvo en declaraciones a radio Mitre.

Qué dijo Guillermo Francos en medio de una intensa reunión de gabinete En medio de una intensa reunión de gabinete en Casa Rosada, el funcionario nacional también reconoció que la soberbia fue uno de los factores que impactaron negativamente en el electorado. "Tal vez se transmitió esa sensación a la gente, eso también en general al pueblo no le cae bien, y eso habrá que rectificar", señaló.

Francos subrayó que el objetivo central del Gobierno de Javier Milei ahora es la elección nacional, que permitirá sumar legisladores para avanzar con el paquete de reformas. "La elección nacional es la que nos va a permitir tener los legisladores necesarios para poder en el Congreso y en Diputados avanzar con las reformas que necesitamos", dijo, al tiempo que mencionó especialmente la laboral y la tributaria.

Javier Milei (4) Una noche oscura para el dúo Milei EFE

En su análisis, el jefe de Gabinete reconoció que existe una brecha entre lo que la ciudadanía percibe y las propuestas gubernamentales. "Hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el Gobierno propone como política, que claramente no lo va a cambiar", afirmó.