El reproche de Guillermo Francos al Gordo Dan enojó a Las Fuerzas del Cielo, pero el Gobierno niega una nueva interna

El repudio de Guillermo Francos a los dichos del ' Gordo Dan ' contra el senador Luis Juez generó enojo y desconcierto en Las Fuerzas del Cielo , la agrupación de "tuiteros" libertarios encolumnados detrás del asesor presidencial Santiago Caputo. El cruce inesperado despertó la duda sobre si se había abierto un nuevo frente interno en el Gobierno , algo que en Casa Rosada desmintieron con contundencia.

Daniel Parisini, más conocido por su alter ego de X 'Gordo Dan', es el principal portavoz de las ideas de Javier Milei en las redes sociales y lidera desde ese lugar Las Fuerzas del Cielo, la agrupación libertaria que concentró a la "militancia tuitera" bajo la promesa de convertirse en "el brazo armado de La Libertad Avanza" en el ciberespacio.

Sus principales dirigentes integran el círculo íntimo del asesor Santiago Caputo y suelen habitar su despacho en la Casa Rosada. Es por ese motivo que el sorpresivo enfrentamiento de su máximo exponente con el jefe de Gabinete amenazó con convertirse en un casus belli que desatara un nuevo conflicto interno dentro del Gobierno.

El Gordo Dan junto a Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, en un balcón en el Congreso durante la apertura de sesiones del 1° de marzo.

El motivo del choque fue un ataque del 'Gordo Dan' contra el senador del PRO Luis Juez por haber acompañado la caída del veto de Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado. En su posteo, el influencer aludió directamente a la hija del legislador cordobés, que tiene parálisis cerebral. "Luis Juez le... adentro a una mujer que no era su esposa y tuvo una hija. No se hizo cargo de la nena hasta que la Justicia lo obligó. Y ahora la usa para hacer política poniéndole palos en la rueda al plan para sacar de la miseria a los argentinos del presidente Milei", disparó.

El comentario despertó la indignación opositora, pero también de voces propios, incluida la de Guillermo Francos, que en diálogo con TN aseguró que la declaración fue "absolutamente fuera de lugar" y reveló que había llamado personalmente a Juez para repudiar el comentario y pedirle disculpas.

"No se puede aceptar de ninguna manera la forma en que se ha expresado este señor. Que haya borrado el tuit es lo que corresponde, se habrá dado cuenta de que había cometido una barbaridad. No se puede cuestionar a las personas que expresan una posición libremente. Juez, además, tiene una relación de amistad con el Presidente y nos ha apoyado en muchos temas. Fue un exabrupto de esta persona", enfatizó el veterano funcionario, y agregó: "Yo no pude hablar con el presidente porque está de viaje, pero estoy seguro de que va a estar en total desacuerdo con esta expresión".

Guillermo Francos salió a criticar al Gordo Dan por su tuit contra Luis Juez

El comentario no cayó bien en la tropa libertaria virtual, que salió a cuestionar al jefe de Gabinete por criticar al influencer. "Explicarle a Dan como tiene que comunicar, es como explicarle a Messi como tiene que pegarle a la pelota. Pecan de soberbios", sostiene uno de los comentarios reposteados por Parisini.

El propio Gordo Dan, luego del revuelo, publicó un nuevo posteo en la madrugada donde ironizó con que Francos no comprendía "la vehemencia y frontalidad" que caracteriza a La Libertad Avanza y remató: "Cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar al sistema podrido de enfrente, él formaba parte del gobierno de Alberto Fernández".

En su mensaje, explicó que su enojo contra Juez se debe a "los inmorales" que buscan derribar el plan económico del presidente "utilizando como escudo moral a los sectores más vulnerables de la sociedad" y remarcó: "No se dejen psicopatear por los psicópatas nunca. Ni un paso atrás, Guille. Venceremos".

Las Fuerzas del Cielo realizan un acto en el Conurbano Foto: NA El Gordo Dan y Las Fuerzas del Cielo, la agrupación de la militacia digital de La Libertad Avanza. NA

El enojo de Las Fuerzas del Cielo y la conciliación de la Casa Rosada

La réplica del 'Gordo Dan' generó alarmas entre quienes entrevieron la mano de Santiago Caputo detrás del filoso mensaje. Sin embargo, cerca del asesor remarcaron que Parisini no es un funcionario, y "como ciudadano común dice lo que piensa y habla sólo por él". "Tiene vida propia", agregó entre risas otro colaborador.

La misma consideración hicieron en las oficinas de la jefatura de Gabinete, donde aseguraron que las expresiones del influencer fueron estrictamente personales e insistieron con dar por finalizado cualquier tipo de conflicto. Consultados sobre si podría haber algún otro tipo de intercambio entre ambos, se limitaron a contestar: "Esperamos que no".

En ese marco, un importante dirigente de Las Fuerzas del Cielo le aclaró a MDZ que el espacio "es una agrupación militante y no un sector del Gobierno", pero reconoció que el 'Gordo Dan' "representa al movimiento mileísta como nadie". "Cuando habla, los pibes lo escuchan mucho más que a cualquier funcionario, pero no es un vocero oficial del Gobierno", explicó.

Sin embargo, dentro de la autodenominada Guardia Pretoriana de Javier Milei se mostraron indignados y sorprendidos por la crítica del jefe de Gabinete, con quien hasta el momento siempre habían mantenido un buen diálogo. De hecho, uno de los motivos del enojo fue que el funcionario no hubiera llamado al influencer antes de salir a criticarlo en la televisión. Según pudo saber este medio, tampoco conversaron luego del episodio.

Esa furia se manifestó este viernes en el canal de streaming Carajo, fundado y conducido por el propio Gordo Dan, donde privilegiaron el rol de la militancia digital y rechazaron cualquier tipo de domesticación por parte de voces de la "vieja política". "Acá hay una cuestión importante. El Gobierno llegó a ser Gobierno por la militancia en las redes sociales, aunque les duela en el alma", sentenció el conductor Nicolás Promanzio.

La respuesta de Carajo a Guillermo Francos

Por su parte, el abogado Alejandro Sarubbi, otra voz conocida en el entorno libertario, arremetió: "Nosotros no vamos a girar hacia Juntos por el Cambio. No nos vamos a entibiar y empezar a jugar a la politiquería barata. No me vengas a tomar el pelo ni a tratarme de pelotudo. Este juego es nuestro, nosotros lo inventamos, y no van a decirnos cómo tenemos que decir las cosas ni cómo manejarmos".

En un contexto donde las heridas de la batalla entre el sector alineado con Karina Milei y los Menem y las filas de Santiago Caputo aún no han terminado de cicatrizar, el Gobierno no puede permitirse abrir un nuevo frente interno. Menos aún con las elecciones bonaerenses de este domingo en las puertas y las nacionales de octubre a la vuelta de la esquina.

Si todo eso se suma a un escenario marcado por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, las acusaciones de espionaje dentro de la Casa Rosada contra Karina Milei, las recientes derrotas legislativas en el Congreso y el ruido que todo el combo hace en el mercado, el Gobierno sabe más que nunca que es momento de abrazarse a la unidad, aunque duela.