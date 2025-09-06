Guillermo Francos insistió con la participación de Bindi en la filtración de los audios

El jefe de Gabinete levantó una entrevista a la expareja del abogado, quien aseguró vínculos con la SIDE y referentes de la oposición.

El escándalo por lo audios filtrados sobre una supuesta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no se detiene. Referentes del Ejecutivo y el propio Javier Milei salieron a denunciar una operación política para desestabilizar el Gobierno, señalando vínculos de los supuestos responsables con la oposición, los servicios de inteligencia y agencias de Venezuela y Rusia. En este marco, quien nuevamente se expresó sobre el caso es el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien ya había dado explicaciones ante la Cámara de Diputados en el marco de la sesión informativa que se llevó a cabo semanas atrás. En esta ocasión, lo hizo por intermedio de su cuenta en la red social X.

En ese mensaje, respaldó pública y nuevamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de los audios, al compartir el video de una entrevista a Gisela Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, a quien se lo acusa de ser el responsable de la difusión. El señalado es la actual pareja de la diputada Marcela Pagano, quien tiempo atrás rompió con el bloque de La Libertad Avanza. Tiene historial en los tribunales federales de Comodoro Py y se le señala una participación para los servicios de inteligencia.

El posteo de Guillermo Francos Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1964315615994208395&partner=&hide_thread=false La ex pareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa…



Además, tiene vínculos con “agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo”.



¿Y ahora? https://t.co/5Dzevc1HYy — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 6, 2025

"La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con 'agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D’Elía y el chavismo'", señaló al adjuntar el material audiovisual. "¿Y ahora?", se preguntó luego.

En la entrevista, Robles cuenta que "no tiene dudas" que Spagnuolo "fue parte de de esas grabaciones, si es que realmente no están hechas con inteligencia artificial". Además, agrega: "Los vínculos con gente del fútbol los tiene desde distintos luugares. Tiene vínculos con Moyano, con D'Elia. Con un montón de gente. Tiene vínculos con Leopoldo Moreau".